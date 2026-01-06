4小黨組「台灣前進陣線」！首波推7人參選 喊堅守「清廉反共」立場

記者楊士誼／台北報導

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨組成「台灣前進陣線」，並推出7人參選。（圖／台灣基進提供）

台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟所組成的「台灣前進陣線」，今（6）日公布2026年九合一大選第一波提名名單，並簽署候選人承諾書。時代力量主席王婉諭表示，第三勢力集結是堅守「清廉、反共、不黑不紅」的立場；基進黨主席王興煥也表示，「台灣前進陣線」承擔第三勢力角色，成為改革的新選擇。

時代力量黨主席王婉諭提到傅崐萁「搞政治身上要揹兩三條」的言論，指出這種說法把政治當黑道，暴露了黑金未退場，而第三勢力集結，是為了拒絕門閥世襲，堅守清廉反共，讓公共事務回到人民。她強調「清廉、反共、不黑不紅」，對台灣前進的每一位候選人來說，不是口號，只是最起碼的門檻。

台灣基進黨主席王興煥指出，台灣有三成民意厭倦藍綠，期待新政治，「台灣前進陣線」承擔第三勢力角色，兩位參選人深耕地方，提出市政願景，成為改革新選擇。再次參選港湖的吳欣岱表示，在政治曝光之外，她也是一個陪伴兩個小孩成長的媽媽，以及專業的心臟外科醫師，她強調政治人物不只需要無畏表達立場，也需要願意溝通合作，參選是為了證明從政不是政治世家特權；參選永康的吳依潔則指出，她代表台灣基進深耕地方，證明小黨不只談理念與抗中，也能專業守護社區，強調她將持續耕耘台南永康，結合公共規劃與心理專業，打造宜居、公平、有感幸福的城市。

小歐盟召集人林詩涵指出，政治不應只有對立，應透過「小民參政」將多元經驗帶進議會，讓民主重新回應生活並重建信任。三重蘆洲參選人陳宛毓再次挑戰低經費參選，旨在證明政治不應由權貴壟斷。她呼籲公民打破冷漠、深化監督，強調政治並非骯髒，而是因多人放棄才被少數人把持，唯有參與才能守住未來；桃園參選人沈佩玲則以曾深陷家庭與工作兩難的媽媽身分，關注制度如何將照顧風險轉嫁給家庭。她致力於監督政策細節，要讓被忽略的生活現實真正被看見，讓民主接住每個人的日常。

台灣綠黨共同召集人王彥涵說明，綠黨歷經轉折，形塑環境與社會正義並重的路線，希望結合理想願景與務實行動，首波候選人正展現這一最佳平衡的「甜蜜點」，本次提名的兩位候選人都是能積極分擔育兒職責的爸爸。參選新莊的甘崇緯身為工程師與「三明治世代」，指出新莊塭仔圳社宅僅0.4%，錯失居住正義，未來參選進議會要debug都市計畫，堅守5%社宅，改善交通環境，接住年輕世代；參選新深石坪烏的張佑輔強調，人民不是不努力，而是制度失靈，他長期投入社會企業與公民行動，深耕社區，未來將走進各里各校，與居民並肩合作，把人民放在治理第一順位。

而代表時代力量參選大里霧峰的鄒明諺，曾在地方組成自救會，訴求石虎保育及地質敏感區不宜大型開發，強調將深耕地方，守護生態、反污染、爭取土地與居住正義，推動青年、親子與動物友善行動，盼進議會讓市民心聲被看見。

台灣前進第一波提名的七位市議員參選人隨後皆簽署候選人承諾書，現場並齊呼「民主共好・台灣前進」、「你我一起，台灣更好」等口號，誓言2026年前進議會。

「台灣前進陣線」第一波提名議員參選人如下：

吳欣岱｜台灣基進候選人（南港內湖，台北市第二選區）

吳依潔｜台灣基進候選人（永康，台南市第七選區）

鄒明諺｜時代力量候選人（大里霧峰，台中市第十三選區）

甘崇緯｜台灣綠黨候選人（新莊，新北市第三選區）

張佑輔｜台灣綠黨候選人（新深石坪烏，新北市第九選區）

陳宛毓｜小民參政歐巴桑聯盟候選人（三重蘆洲，新北第四選區）

沈佩玲｜小民參政歐巴桑聯盟候選人（桃園，桃園市第一選區）

