4小黨「台灣前進」提名7市議員、時力還到104徵候選人

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的台灣前進陣線今舉行「台灣人民，不再只能承受政治苦果：台灣前進陣線（Taiwan GoGo）2026 第一波候選人亮相」記者會，公布2026年九合一大選第一波提名名單，並由候選人簽署承諾書。前排左起為吳依潔、鄒明諺、沈佩玲、張佑輔、甘崇緯、陳宛毓、吳欣岱。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 由四個小黨台灣時力、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟合組的「台灣前進陣線」今(6)日提出第一波7名2026年市議員候選人，希望提供第三勢力另一個好的選擇。而時力也在104網站徵求候選人，黨主席王婉諭稱，大家對政治疲憊、厭惡讓很多願意參與公共事物、卻不太願意參與政治，所以，時力與所有政黨有責任向社會舉才、徵才，目前也有人來推薦自己、持續報名。

「台灣前進陣線」(Taiwan GoGo)今日在台大校友會館舉行「台灣人民，不再只能承受政治苦果」記者會，推出第一波共同提名的7個2026年市議員候選人。分別是：

吳欣岱｜台灣基進候選人（南港內湖，台北市第二選區）

吳依潔｜台灣基進候選人（永康，台南市第七選區）

鄒明諺｜時代力量候選人（大里霧峰，台中市第十三選區）

甘崇緯｜台灣綠黨共同召集人、候選人（新莊，新北市第三選區）

張佑輔｜台灣綠黨候選人（新深石坪烏，新北市第九選區）

陳宛毓｜小民參政歐巴桑聯盟候選人（三重蘆洲，新北第四選區）

沈佩玲｜小民參政歐巴桑聯盟候選人（桃園，桃園市第一選區）

他們簽署共同承諾：

一、人民才是國家的主人。我承諾以專業爭取您的委託，以公僕的身分，謹慎行使每一份公權力。

二、民主是每一天的日常實踐。我承諾定期公布問政內容，也邀請您的持續監督，因為您的一票，是我責任的開始。

三、公開透明是信任的開始。我承諾善用每一筆捐款，所有競選資金如實申報，全面公開透明。

四、清廉是政治的必要條件。我承諾拒絕任何不當干預，絕不讓黑金與特定勢力染指政治，不愧您的託付。

時力黨主席王婉諭一開始就點名批評國民黨立院黨團總召傅崐萁稱，上個禮拜有人說搞政治好像沒有背個兩三條就不夠大尾，好像是黑社會文化，政治一定要黑金一樣。但他們今天就是要推出「清廉、反共、不紅、不黑」的七位候選人。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵表示，他們是以小民為基礎、歐巴桑為基礎的政黨，他們看到台灣越來越多對立、國會不斷的鬥爭、為了政黨、甚至為了中國利益在剝削台灣人民，不能繼續放任藍綠白政黨惡鬥，在2026年他們需要推出台灣的地方候選人。

3個孩子的媽媽陳宛毓（三重蘆洲，新北第四選區）也說，她從小在蘆洲長大、三重讀書，關心兒少、交通、環境議題，2022年第一次參選市議員，拿到8千多票，但該次投票還是有近一半人選擇不出來投票，認為政治很髒、與他們無關。她上次參選，也很多人問她你是誰的女兒，如果政治都是要這種有背景的，最只會變成綁樁或既得利益的人參選。

沈佩玲（桃園，桃園市第一選區）說，自己是專利工程師，是常需在工作、家庭二選一的媽媽。她認為，應該要加強家庭照顧，不要把責任都轉給家庭的照顧者。

台灣基進黨主席王興煥說，台灣前進陣線最大的共識，就是守護台灣主權、落實社會正義。台灣現在有30%的民意，對於國民黨、民進黨、民眾黨掌握權力趕到厭惡，台灣前進有義務要站出來成為第三勢力的新選擇，他們會以台灣優先、選區協調、團結集中，共同推選地方選舉的候選人。

曾在2022參選議員、2024參選立委的吳欣岱（南港內湖，台北市第二選區）表示，她除了是心臟外科醫師，也是兩個孩子的媽媽，每天送兩個小孩上下學、煮飯，並在當地持續經營努力。

2022在台南參選市議員的吳依潔（永康，台南市第七選區）說，從政黨層次，很多人認為他們只會講抗中保台、國家認同、「你們這些小黨就是來沾醬油的」。很多人說他們這個世代是「濫草莓」，但她即使上次沒選上，也是很努力在地方上持續經營，希望常為兼具韌性與理想的年青人。她用自己的心理專業為基礎，提出自己的口號「永康有依潔，幸福有感覺」。

台灣綠黨共同召集人王彥涵表示，全球綠黨共同召集人制度，採雙召集人，一男一女。她認為，台灣前進是個不斷追求突破的政黨聯合。這次提名的兩個候選人都是自己會帶小孩的爸爸。

也是綠黨另一位共同召集人的甘崇緯（新莊，新北市第三選區）說，他是「阿甘」。他是AI工程師，他批評侯友宜的塭仔圳重劃區，沒有依照中央要求保留5%作為社宅，反而把大面土地拿去標售，給建商蓋豪宅。

張佑輔（新深石坪烏，新北市第九選區）說，他是兩個兒子的爸爸，每天就像核彈打架一樣。2020年他代表綠黨參選立委。他搬到新店花園新城，發現這個社區被人低估，這是個有藍鵲的社區，希望他的孩子很有土味，2020年還被社區居民發現，居然有人帶著小孩在社區玩耍，被邀請當有給職的總幹事工作。

王婉諭介紹時力大里霧峰，台中市第十三選區候選人鄒明諺時表示，他今年30歲，他從2022年參選市議員到現在一直都沒有離開，永遠站在第一線，持續奮鬥。

鄒明諺感謝上次市議員選舉拿了5000票說，他抱持感恩、回饋心態持續努力。而當地曾有個財團要在山區投資納骨塔，最後，則在他們與居民努力下，由台中市環保局做出史上第一次的環評駁回定。

時力近來在104求職網刊登徵求「2026 年地方選舉候選人」資訊，「如果你在專業領域累積多年經驗，卻一直找不到真正能改變現況的位置；如果你對公共議題有感，想為家鄉多做一點事，你就是我們要找的那個人！我們沒錢買網軍，所以下面是你即將面對的真實人生。如果看完還沒嚇跑，交出你的履歷，或者人生吧！

內容包括，追著垃圾車跑百米，練就掃市場握手鐵砂掌。婚喪喜慶無役不與，鄰里聚會無所不在的陪伴。人體行動里民服務處，專治各種疑難雜症。預算書除錯大隊，拿顯微鏡揪出法案裡的魔鬼。沒預算的百萬網紅，校長兼撞鐘自製迷因。肥皂箱上的超級業務，街頭開講把路人變隊友。極限生存大師，一塊錢當十塊用的精算師。還強調，「參與政治是一件嚴肅認真的事情，我們將會慎重看待每一份履歷，與您進一步聯絡。如果我們能一起走到參選這一步，我們會在有限的資源內盡力提供實質的協助，不會讓你孤軍奮戰」。

媒體詢問，時力參選人今天好像只有提名1位，是不是面臨到人才荒，才在104徵求候選人？王婉諭說，大家對政治疲憊、厭惡讓很多願意參與公共事物、卻不太願意參與政治，所以，時力與所有政黨有責任向社會舉才、徵才，大家也可以期待接下來提名，讓大家有不用後悔、含淚投票的選擇。

對於目前有有志之士推薦自己嗎？王婉諭說，有，有透過好幾個管道持續徵才，不但可以自己推薦自己報名，也可以推薦他覺得適合的人。持續到現在都還有候選人來持續報名。

