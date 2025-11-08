4屁孩丟洗衣球到「餐廳煎台」當場起火！ 店家怒了：出事誰負責？
台北市信義區松山路一間自助餐店，昨天（11月7日）被4名青少年趁店家不注意時，扔擲「洗衣球」到店內的煎台上，當場造成起火、冒煙和異味等問題。店家事後氣憤表示，這是跟食安有關的，「出事的話誰負責？」而警方不願透露肇事的青少年身分，僅表示「會告誡」，店家恐怕也只能吞下委屈，自行承受。
這4名肇事的青少年分別為2名男性及2名女性，昨天下午1點多，他們到自助餐店旁的夾娃娃機店玩樂，在夾娃娃的過程中，其中1人夾到了一盒洗衣球，他們當場就抓起洗衣球，一顆一顆的往路邊亂丟，還趁自助餐店家不注意時，丟了一顆洗衣球在煎台上。
店家指控，煎台當場就起火冒煙，還發出燒焦的味道。烹飪食物用的煎台，被放置了清潔劑的洗衣球，店家生氣指控這是跟食品安全有關的問題，要是店裡的客人出了事，那要誰來負責？
昨天事情發生之後，店家立即報警，警方則並未透露4名青少年的身分，信義分局五分埔派出所只說，若要針對亂丟洗衣球之行為處罰，可向環保局依廢棄物清理法提起檢舉處罰；若有發生食安問題遭衛生局裁罰，可檢附相關證據向衛生局申訴。另有關未成年不當行為，派出所已彙整資料，掌握4名青少年身分，將會通報學校、相關單位予以輔導告誡。
更多鏡報報導
男子遭6公尺巨大蟒蛇「纏住脖子」拖下水 驚險畫面曝光
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
其他人也在看
4少年朝煎台丟「洗衣球」！ 險釀火店家怒報警｜#鏡新聞
台北信義區發生離譜惡作劇！昨天(11/7)下午有一群少年，竟然把洗衣球丟到自助餐店的煎台上，現場瞬間冒出白煙，把在場員工和顧客都嚇出一身冷汗。雖然沒有造成火災，但業者擔心會有食安問題，緊急報警處理。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
樂天女孩2026桌曆銷售冠軍出爐！河智媛「清新可愛」猛攻粉絲
啦啦隊樂天女孩推出「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」，除了本土女孩，「三本柱」韓籍成員們更是首度推出個人桌曆。預購開賣不到十天，銷量榜目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的為穎樂與韓籍成員河智媛。中時新聞網 ・ 12 小時前
青少年惡作劇將洗衣球放自助餐店煎台引冒煙 店方怒報警
台北市信義區一家自助餐店發生遭人將洗衣球放入煎台，引發焦味的惡作劇事件！2男2女的一群青少年昨天下午相偕赴松山路一家自助餐旁的夾娃娃機店夾娃娃與嬉鬧，期間有人夾到一盒洗衣球，不僅將盒內洗衣球當球往路邊丟擲，還趁自助餐店家不注意時，偷偷將1顆放入店內的煎台，造成冒煙，引發焦味；店方發現怒報警，警方據報自由時報 ・ 14 小時前
自助餐煎台遭投擲洗衣球冒煙險起火 業者氣炸報警
台北市信義區松山路一間自助餐業者，自家的煎台遭人丟擲不明物體，瞬間冒煙險些燒起來。查看監視器才發現，是2男2女在隔壁的娃娃機店，夾到一盒洗衣球到處亂扔，甚至還丟擲路過的單車騎士。就怕事後引發食安疑慮，...華視 ・ 9 小時前
讓座爭議再添一樁！男身體不適坐優先席 遭翁驅趕
一名王姓男子，昨(6)日下午搭捷運，因為身體不適坐在優先座。突然一名陶姓老翁走到他面前，拍照片PO網，表示年輕人不應該坐優先席。雙方發生爭執，王姓男子立即按下車廂內的緊急服務鈴。捷警事後找到老翁說明優...華視 ・ 1 天前
愛車遭移至紅線「被迫違規」 騎士報警填申訴單
台北市機車停車格，一般都很擁擠，機車被移動，時有所聞。有民眾反映，原本車子停在路邊停車格，沒想到下班後發現，愛車被移到紅線上，還因此被開罰單。他無奈地說，自己沒有違規，卻得花時間去申訴並調閱監視器。警...華視 ・ 1 天前
「麵包女王」送暖花蓮災區 拋磚引玉助重建
鳳凰颱風步步進逼，以佳湘麵包品牌聞名全台的「麵包女王」黃秀芬，近期再次將溫暖送往花蓮，耗資數百萬元，為光復鄉大同村的受災戶添購全新家具、家電、濾水器等物品，對數十戶家庭而言，成了重建之路的推手，她謙稱自己只是拋磚引玉，盼社會各界能持續給予關注，助災民早日重返安穩生活。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南女約男網友見面吵架負氣跳河 他「怕身分曝光」只敢打110報案還偷溜
令人意外的是，報案人並非民眾，而是台南市消防局一名新進隊員。據了解，該名消防員擔心身分曝光，未撥打119而改撥110報案。勤務中心建檔報案電話時，才發現報案人竟是自己單位的同仁，而該名隊員在救援行動展開後悄然離開現場。警方指出，接獲報案後立即派遣公園、復興分隊...CTWANT ・ 13 小時前
從天而降「這一物」網嚇爛！機車騎士淡定親揭真相
生活中心／李筱舲報導過去有不少機車騎士分享自己在騎車途中被鳥糞擊中的經驗，近日更有一名網友分享了一段朋友的「機車奇遇記」。昨（6）日，這名網友在臉書社團上傳了一段影片，提到自己的朋友騎車途中，突然收到從天而降的禮物，不料竟是一條蛇，正好降落在朋友的機車上，朋友嚇得趕緊下車，用手機記錄下這驚險的一瞬間。畫面曝光後，有網友指出，這條蛇竟是台灣五大毒蛇之一的「龜殼花」。民視 ・ 1 天前
想公審被打臉！拍身障男坐優先席照發臉書 捷警喝令老翁刪貼文
台北市1名王姓男子，6日下午搭乘淡水信義線，因天生左手及左腳有缺陷，加上腳剛好不舒服，遂坐在優先席休息，卻遭陶姓老翁拍攝照片後，進一步上傳臉書公審，王男按下緊急服務鈕求助，陶翁立刻轉身逃離現場，王男只好找上站務人員幫忙，捷警獲悉後協助找人，最後在東門站攔下陶翁，並告知優先席相關規定，陶翁才刪除照片及貼文，由於王男暫不提告，因此捷警抄錄雙方資料後任其離去。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文將出席最高層級共諜紀念活動 學者痛批:敵我不分
政治中心／綜合報導民間團體明天下午在馬場町紀念公園，舉行2025白恐秋祭紀念，主要紀念遭共產黨吸收，1950年遭槍斃，官拜中將的共諜吳石，新上任的國民黨主席鄭麗文也會出席，面對爭議她稱這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製，學者痛批她接受中共史觀，根本敵我不分。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前