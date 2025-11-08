4屁孩丟洗衣球到「餐廳煎台」當場起火！ 店家怒了：出事誰負責？

自助餐店業者指向煎台的方向，怒控4名青少年的行為。圖／翻攝畫面

台北市信義區松山路一間自助餐店，昨天（11月7日）被4名青少年趁店家不注意時，扔擲「洗衣球」到店內的煎台上，當場造成起火、冒煙和異味等問題。店家事後氣憤表示，這是跟食安有關的，「出事的話誰負責？」而警方不願透露肇事的青少年身分，僅表示「會告誡」，店家恐怕也只能吞下委屈，自行承受。

這4名肇事的青少年分別為2名男性及2名女性，昨天下午1點多，他們到自助餐店旁的夾娃娃機店玩樂，在夾娃娃的過程中，其中1人夾到了一盒洗衣球，他們當場就抓起洗衣球，一顆一顆的往路邊亂丟，還趁自助餐店家不注意時，丟了一顆洗衣球在煎台上。

店家指控，煎台當場就起火冒煙，還發出燒焦的味道。烹飪食物用的煎台，被放置了清潔劑的洗衣球，店家生氣指控這是跟食品安全有關的問題，要是店裡的客人出了事，那要誰來負責？

昨天事情發生之後，店家立即報警，警方則並未透露4名青少年的身分，信義分局五分埔派出所只說，若要針對亂丟洗衣球之行為處罰，可向環保局依廢棄物清理法提起檢舉處罰；若有發生食安問題遭衛生局裁罰，可檢附相關證據向衛生局申訴。另有關未成年不當行為，派出所已彙整資料，掌握4名青少年身分，將會通報學校、相關單位予以輔導告誡。



