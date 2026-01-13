4層樓高垃圾山崩落釀13死！宿霧掩埋場崩塌持續搜救 當局下令停工調查

宿霧市比納利村垃圾掩埋場坍塌現場，搜救人員動用重機械持續搜尋失聯者。（圖／達志／美聯社，下同）

菲律賓宿霧市比納利（Barangay Binaliw）地，,上週四（1月8日）發生嚴重崩塌事故，一座高約四層樓的垃圾堆突然傾斜倒塌，夾帶大量廢棄物與土石衝擊周邊設施，截至1月13日下午，死亡人數已增至13人。當天再尋獲兩具罹難者遺體，救難人員仍持續在事故現場進行搜救作業。

事故現場堆滿瓦礫與廢棄物，搜救行動在坍塌後多日持續進行。

根據《馬尼拉公報》報導，宿霧市消防局資訊官維拉紐瓦（Wendell Villanueva）指出，當局仍在搜尋23名失聯人員，這些人疑似被倒塌的建築物壓住，該建築物因1月8日堆積的垃圾山崩塌而遭掩埋。罹難與失聯者皆為私人公司Prime Integrated Water Solutions Inc.（PIWSI）的員工，該公司負責營運該垃圾掩埋場。

掩埋場內一座高達四層樓的垃圾山崩落，導致多名工人受困或罹難。

事故中倒塌的設施主要由金屬構成，救援團隊因此出動起重機與挖土機等重型機具協助清理瓦礫，以利搜救進行。環境與自然資源部中維薩亞區辦公室（DENR-7）已對PIWSI發布停工命令。該單位表示：「我們已要求該公司出席技術會議說明事故詳情，並於90日內提交相關改善報告。」目前除了救援、遺體檢索與清理作業外，所有作業皆須停止。

民眾與失聯者家屬聚集現場，焦急關注搜救進度，氣氛哀戚。

根據報導，罹難與失聯者均為該設施的工作人員，當時正在低矮建築物內進行分類作業。警方指出，其中一棟遭受重創的建築為倉庫，工人原於此處區分可回收與一般垃圾，未料突遭垃圾山壓毀。據其中一名31歲的倖存者安提瓜憶述，當天氣候良好，崩塌發生時毫無預警。他當時正位於辦公室內，突如其來的衝擊將建物摧毀，他在瓦礫與垃圾堆中爬行逃生，身上留下多處瘀傷。安提瓜形容當下「極度恐懼」，一度認為自己無法生還。

消防人員操作起重機清理倒塌建築殘骸，嘗試尋找被埋員工。

環保署強調，他們將展開徹底且公正的調查，釐清事故原因並追究相關責任人。此次掩埋場坍塌事件也促使宿霧市政府宣布進入緊急狀態。根據市議員加加內拉（Joel Garganera）提出並獲通過的決議，市政府將動用3,000萬披索的應變基金，用以尋找並建立新垃圾處理場。由於事故發生後，原掩埋場已全面停用。

宿霧市比納利村垃圾掩埋場坍塌現場，搜救人員動用重機械持續搜尋失聯者。（圖／翻攝自X，@PhilstarNews）

