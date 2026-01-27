4年來新低！稅收增幅低於GDP增速 2025年租稅負擔率降至13.3%

財政部統計處今天公布2025年租稅負擔率13.3%，4年來新低，年減1.3個百分點 。李政龍攝



財政部統計處今（27）日公布2025年不含社會安全捐的租稅負擔率為13.3%，較上年減少1.3個百分點，為4年來新低；主因是稅收成長幅度不如GDP成長速度。

2024年不含社會安全捐的租稅負擔率為14.6%；加計社會安全捐後的租稅負擔率雖升為20.3%，但相較各國仍為低；比10年前增加2.1個百分點，在20個主要國家中，升幅居中。

統計指出，2024年我國社會安全捐為1兆4,525億元，比上年增加621億元，年增4.5%。主要是健保、勞保隨基本工資調漲，分別增加169億元、112億元；國民年金，因基期較低，增139億元；勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數續升，增加119億元。

廣告 廣告

以類別看，社會安全捐中，健保、勞保及勞退新制，合計占8成4；按負擔者區分，我國社會安全捐屬雇主負擔比重為68.2%。

財政部也回顧2025年稅收實徵概況，雖然繳稅款狀況良好推升綜所稅，但車市、房市清淡，拖累營業稅、貨物稅及房地相關稅目，因應美國對等關稅實施延分期繳納也帶來抑制效果，以致2025年全國稅收微減104億元，年減0.3%。

若暫不計整理期入帳稅款，2025年全國賦稅實徵淨額低於預算數505億元，為5年來首見。主要以營所稅短徵362億元、營業稅徵徵288億元、貨物稅短徵270億元、土增稅短徵177億元、關稅短徵73億元較多。

更多太報報導

房貸政策緊縮衝擊! 房地合一稅上路10來首見下滑

普發現金掰了！時隔5年再見稅收短徵 全年證交稅2928億元創高 娛樂稅也創新高

快訊／時隔5年首見短絀！全年稅收3兆7515億元 短徵505億元