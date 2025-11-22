4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

國民黨立委陳菁徽昨晚貼出一張合照指市長陳其邁力挺涉入月世界垃圾山案的李有財，陳其邁對此喊提告；國民黨高雄市議會黨團今天則聲援陳菁徽，指這張照片在李有財臉書公開存在4年，市府過去既不否認也不提告，如今李出事遭揭露，才要告人，籲綠營別用濫訴掩飾與自家里長的關係，民進黨團則反擊，監督的前提應基於事實。

國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、危害地方環境遭收押，陳菁徽只是公開李在臉書上與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡2021年至今存在整整4年，市府過去既不否認、也不提告，如今「震怒」要告人，耐人尋味。

黃香菽說，李有財早在2018年就被國民黨開除黨籍，2022年參加民進黨議員初選落敗，之後以無黨籍身分參選里長；2023年陪同民進黨立委站街口拜票；2024年參選民進黨全國黨代表。日前自家茶行開幕，局處首長來剪綵，民進黨立委也到場祝賀。

黨團幹事長許采蓁表示，市府隻字不提李是民進黨籍，反而對陳菁徽喊告！陳菁徽揭露執政黨與地方涉弊人士的盤根錯節關係，是為捍衛高雄的環境正義，也是有所憑據的合理質疑。國民黨團呼籲高市府，停止政治操作及濫訴，不要再轉移焦點。

高雄市議會民進黨團對此反擊，監督市政是議會的責任，但前提必須是事實，不是拿一張涉案者自行合成的偽造圖片，硬說成陳其邁市長力挺犯罪者。黨團總召江瑞鴻指出，這張影像是涉案李姓男子自行於網路取得市長照片後合成的圖卡，市長從未授權、從未合作，也從未與他有任何往來。合成照不論放幾年都不會變成真實，更不該成為指控民選首長的證據。國民黨團在未查證下配合黨籍立委操作，才是真正沒有底線的政治抹黑。

幹事長鄭孟洳強調，廢棄物傾倒案已進入司法程序，議會的監督重點，應該是要求市府持續查辦、補強管理缺失，而不是像國民黨團巴環境犯罪轉移到一張假照片上。

民進黨團強調，環境犯罪不分藍綠，都應嚴辦；假資訊造成的政治傷害，也不應被任何政黨包庇。

