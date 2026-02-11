4年前初選落馬被點名回鍋選議員 高閔琳親曝決定

高市府觀光局長高閔琳表態將不參選2026高雄市議員選戰。截自高閔琳臉書



民進黨高雄市議員初選登記昨日截止，共42人登記、預計提名34人，約8人將遭淘汰，外界關注是否回鍋參選的高市府觀光局長高閔琳並未登記，她今（2/11）在臉書以「有始有終」為題發文，宣布不參選2026高雄市議員選舉，強調將跟隨市長陳其邁「做好做滿」。

高閔琳表示，從去年初開始，許多鄉親不斷表達支持，希望她回到地方服務，也有不少政治前輩、好友與媒體關心她是否回鍋參選。她對此表達感謝，並強調感謝陳其邁3年前提攜，讓她有機會進入市府團隊繼續為民服務，因此決定有始有終，不投入2026議員選戰。

她也回憶，4年前在多次內部民調第一的情況下，因拉抬照顧新人，最終初選意外落馬，讓支持者失望，她對此深感抱歉，也感謝一路以來的鼓勵與肯定。

談及政績，高閔琳細數觀光局長任內成果，包括2023年上任後將高雄燈會移師左營蓮潭舉辦，邀請在地藝術家及「ㄇㄚˊ吉兔」參與；2024年將燈會轉型為「高雄冬日遊樂園」，邀請「黃色小鴨」重返愛河灣，創下900萬人次；2025年結合「吉伊卡哇」等IP，全年觀光人次達6923萬，居全國第一。

她強調，城市發展與觀光必須具備國際視野、產業敏感度與清晰政策方向，「讓高雄站穩亞洲、成為世界要角，是我的初衷與願景」。

此次初選除高閔琳未登記外，左楠區民進黨全國黨代表郭原甫先前已宣布退出初選，並表態不會脫黨參選，左楠區薛兆基確定跳過初選直接投入選舉；三民區前市議員黃淑美發聲明將以無黨籍身分參選；前鎮小港區前市議員陳信瑜也未登記初選。

