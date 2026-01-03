4年前已凍卵！林千又預告當媽：我那麼美一定要生一下

林千又與老公新婚不到1年，還在享受兩人世界中。（圖／翻攝自林千又Instagram）





現年33歲的女星林千又曾與納豆交往過，2025年3月與韓裔美籍老公Jeon登記結婚、8月在南法舉辦婚禮；經常在社群平台分享生活日常的她，被網友問到「有想過生小孩嗎？」林千又透露4年前已經有凍卵，目前還在享受兩人世界，預計2年後當媽媽。

林千又在Instagram以「新的一年給妳問」與粉絲互動答題，剛結婚不到1年的她被問到未來生育計劃，林千又表示自己是很愛小孩的人，好多人問她這件事：「我很喜歡小孩，我那麼美、我老公那麼聰明一定要生一下傳宗接代！」透露在29歲時已經凍卵先保險：「可能再過兩年吧！」

林千又說現在跟老公還在享受兩人世界，對於計劃生育有共識，若要生小孩的話需要24小時保母貼身照護：「我們家3個小孩都是給印傭帶大的，因為我爸媽經營公司很忙，帶小孩已不再只是女人的責任啊。」有粉絲問她如何嫁給好老公，她說：「把自己無限提升到男人欣賞妳，感情是緣分，天時地利人和很重要。」



