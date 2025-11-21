4年前日本力挺台灣鳳梨！王定宇喊「換台灣挺日」：呷人一口還人一斗

政治中心／朱祖儀報導

日本首相高市早苗發表「台灣有事可能構成日本存亡危機」言論，中國近來頻頻施壓，還停止進口日本水產品。總統賴清德用行動力挺日本，就特別秀出午餐大啖日本料理的照片，對此，立委王定宇回憶起，台灣鳳梨2021年遭中國打壓，時任日本首相安倍晉三也力挺台灣鳳梨，直言「善良台灣人，呷人一口還人一斗。」

中國外交部領事司日前才呼籲，中國公民「近期暫勿前往日本」，後續又有動作。據日媒報導，中國政府19日以「放射線檢測不充分」為由，向日方通報停止水產品進口。賴清德20日便以行動力支持日本，曬出午餐照片，透露午餐是壽司和味噌湯，還強調有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

對此，王定宇在臉書指出，其實台日互挺並非第一次，中國2021年曾以莫須有理由，違反世貿組織程序方式暫停進口台灣鳳梨，企圖傷害台灣農民，導致台灣關廟鳳梨面臨極大壓力。後來經過日媒報導，台灣鳳梨在日本成為熱門話題，許多日本民眾開始購買台灣鳳梨相挺，日本後來也成為台灣鳳梨外銷第一大市場。

安倍晉三曾力挺台灣鳳梨。（圖／安倍晉三X）

王定宇透露，安倍晉三當時也在推特發文表示，「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃。」並PO出手拿鳳梨的照片，從畫面中還能看到箱子上面寫著大大的「台灣鳳梨」4個字。現在台灣農產品外銷，脫離依賴中國政治性且價格不佳的訂單，不僅鳳梨外銷第一大市場是日本，價格還比先前外銷中國時更好。

王定宇表示，日本現在因為高適早苗重視台灣安全的發言，遭受中國文攻武嚇和經濟報復，如今換台灣發揮「台日友好」民主力量的機會到了，台灣應一起幫忙日本旅遊、日本產品，「善良台灣人，呷人一口還人一斗。」

