4年只收到4台! 「光輝」戰機慘遭它卡關 印度加碼10億美元採購F404引擎

印度斯坦航空公司近期宣布，將額外斥資 10 億美元，向美國通用電氣採購 113 台 F404 引擎。有中國專家分析認為，印度當局之所以持續採購這款半世紀前就問市的引擎，與該國軍工產業發展遭遇的瓶頸有關。圖為印度國產「光輝」輕型戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊網 矚望雲霄

[Newtalk新聞] 近年來，印度積極推動本國的軍工產業發展，試圖實現「印度製造」的目標，其中就包含由印度斯坦航空公司研發的「光輝」輕型戰鬥機。然而，近期有消息稱，雖然先前的訂單尚未完成交付，但印度斯坦航空又花費 10 億美元 ( 折合新台幣約 312 億元 )，準備向美國通用電氣額外採購 113 台 F404 引擎。有中國專家分析指出，印度之所以執著於一款上個世紀 70 年代推出的引擎，與該國軍工產業面臨的困境有關。

《騰訊網》軍事專欄作者「矚望雲霄」發布文章指出，印度斯坦航空於 2021 年，向美國通用電氣發出訂單，訂購 99 台 F404 引擎。然而，經過 4 年的時間後，通用電氣僅交付其中 4 台，尚有 95 台引擎正在製造或等待交付。沒想到，印度斯坦航空此時宣布，將追加 10 億美元的預算額外採購 113 台 F404 引擎，相關決策也引發國際輿論廣泛關注。

「矚望雲霄」表示， F404 是美國通用電氣公司在 1978 年推出的引擎，距今已有 47 年的歷史，推測印度方面堅持追求 F404 的主要原因，與該國在「光輝」戰鬥機開發過程中遭遇的困境有關。「矚望雲霄」稱，由於「光輝」是一款基於 F404 設計的戰鬥機，一旦進行引擎的替換，整體飛機設計都將大幅修改，不僅開發預算將呈倍數增加，過去的試飛數據也將被迫重新累積，「幾乎整個項目都將打掉重來」。

雖然印度自 1989 年起，開始推動國產飛機引擎的研發工作，但「矚望雲霄」指出，截至目前為止，印度軍工產業開發出的引擎效能均不及 F404 。「矚望雲霄」認為，印度與法國賽峰集團 2023 年宣布的引擎合作開發計畫可能大幅改善印度國產引擎性能不足的尷尬之處，但該款引擎預計最快 2035 年才能研發完成，「也就是說，印度空軍在未來 10 年內，仍須仰賴 F404 『續命』」。

「矚望雲霄」表示，即使美國通用電氣公司全速運轉，印度提出的 F404 採購訂單也預估在 2032 年才能完成交付，強調印度當局近年頻繁提及的「軍事工業印度製造」理念，最終只打造出一款使用過時引擎的貧弱戰機。「即使印法合作研發的引擎真的在 2035 年問世，印度也需在未來一段時間內，繼續依賴 F404 這位『忠實的伴侶』」。

