4年合約月薪70萬元 蘇智傑續留效力統一獅

記者張翔程／綜合報導

今年球季結束後，統一獅外野手蘇智傑行使自由球員（FA）權利，球團肯定蘇智傑長期帶給球隊戰力上幫助，開出複數年約爭取續留效力，今（12）日達成雙方共識，同意簽下4年複數年約，平均月薪70萬元續留獅隊。

統一獅總經理蘇泰安表示：「今年底林安可簽訂合約，確定旅日效力西武獅，對於球隊整體長程攻擊戰力有顯著影響，期許近年表現中規中矩的蘇智傑能夠扛起獅隊中心打線的破壞力，更期許智傑能夠展現中生代選手責任，帶領年輕選手以團體戰，爭取球隊佳績，用好的成績回饋給球迷。」

此外，林岱安行使自由球員權益，轉隊悍將，獅隊也在今日正式收到悍將提供25人選手保護名單，目前教練團、球探部也將進行整體評估，關於補償方式決定將依聯盟相關規定於下週定案後公布。

