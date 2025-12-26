4年後再出發！台鐵集集線明年1/5復駛 首班彩繪列車亮相
[Newtalk新聞] 歷經4年多整建修復，台鐵集集支線將自明年1月5日起恢復通車至集集站。為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，台鐵公司自復駛日起攜手交通部觀光署日月潭風景管理處、南投縣集集鎮公所、地方在地商家及旅遊業者推出系列慶祝活動。
集集線水里段先前因110年8月天災影響發生嚴重崩塌，造成區段隧道及鐵軌受損並封閉通行，影響集集、水里及車埕等地交通與觀光發展。台鐵公司於113年5月配合辦理隧道及邊坡工程，並同步進行因天災影響之邊坡、隧道及路線整治工程，全面強化基礎設施與行車安全。
隨相關工程逐步完成，台鐵公司宣布，集集支線將於明年1月5日起恢復通車至集集站，水里及車埕站則預計於6月底前復駛，地方各界期待鐵道重啟，為當地觀光注入新動能。
為迎接集集站復駛，台鐵公司將自復駛日，攜手交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、南投縣集集鎮公所，以及地方商家與旅遊業者，共同推出系列鐵道觀光活動。本次活動最大亮點，為集集鎮公所特別邀請地方藝術家洪易，打造集集線專屬彩繪列車。此次彩繪列車設計更巧妙結合在地特色並選於復駛當日首度亮相，為鐵道旅遊增添藝術氛圍。
台鐵公司表示，12月29日上午9時起，將於台中站指定7號窗口販售「彩繪專開列車大禮包」，每份禮包售價399元，內含集集站紀念月台套票、台中至集集間彩繪列車單程乘車券及專屬夾鏈包，限量150份，售完為止。凡購買「彩繪專開列車大禮包」者，憑禮包內之彩繪列車乘車券，即可於1月5日搶先體驗首班復駛彩繪列車前往集集站並參與集集線復駛盛會。
