4年扭轉財政困境拚普發現金 黃榮利放手搏嘉義縣長初選今晚民調關鍵

曾任嘉義縣太保市長的嘉義縣議員黃榮利（圖）力拼電話民調衝刺。（圖／翻攝自黃榮利臉書）

嘉義縣議員黃榮利今（13）日表示，近期到嘉義縣18鄉鎮市進行「山海祈福、全嘉大巡禮」活動，集結18鄉鎮滿滿的香火祝福，這將化身為承載民意的「百福戰袍」，沐浴在祝福之下，勇敢挺進2026嘉義縣長。

現任太保市長鄭淑分（圖）見證太保市財務改善政績。（圖／報系資料照）

民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調今晚刻正進行，由於現任縣長翁章梁將屆滿，加上嘉義縣「綠大於藍」的基本盤，綠營有意參選的黃榮利與海區立委蔡易餘競爭是格外激烈，未到黨內正式民調結果公布，結果都還在未定之天。

黃榮利與民進黨立委蔡易餘（圖）雙強角逐2026嘉義縣長民進黨內初選，民調結束前結果都難稱定論。（圖／CTWANT攝影組）

黃榮利對此指出，自選戰準備以來全嘉義縣18鄉鎮市巡禮走透透，從阿里山到海線東石，都是傾聽民瘼、展現決心。他回顧，自己深耕嘉義縣太保市四十年，從基層村里長做起，行政工作幾十年，對縣政運作非常熟悉，也了解各鄉鎮市其實長年累積了不少問題與挑戰。

廣告 廣告

現任太保市長鄭淑分也「讚聲」，回顧黃榮利在接手市長時，太保市公所是負債累累，但在有紀律的財政改革下，只用了三年就將龐大債務全數還清，第四年開始不只建設猛進，地方鄉親還能「普發現金」，希望說到做到「會持家」的黃榮利可以挺進縣政府。

黃榮利強調，自己若有幸擔任縣長「只做一屆」！把財政基礎打好並讓下一位接棒者好做事，如有縣政餘力，當然可比照隔壁嘉義市全民「發現金」。他直指，現在嘉義縣看似台積電來了房價物價一直飆，可惜地方產業與政治在少數人把持之下，鄉親的薪水原地踏步，反而在地生活是愈發辛苦。

黃榮利重申，如有幸初選過關，未來將以豐富的行政經驗為基礎，把太保市長任內多年成功經驗帶到嘉義全縣，兼顧產業發展、財政紀律與社會照顧，讓嘉義縣在穩健中前進，呼籲嘉義縣民眾今晚民調期間，守在電話「唯一支持黃榮利」，讓做事的人為嘉義縣服務。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼塚虎櫃姐爆歧視！101董座賈永婕親處理 越南移工嗨：能開心逛了

《花木蘭》曲竟能助中獎？網傳神曲瘋傳 全家超商也跟進

竹北不值得開一間鼎泰豐？在地人曝1關鍵：新竹遠百會倒