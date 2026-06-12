4年挹注逾3千萬 高雄市場青創補助 143攤商圓夢轉型

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高雄市場青年創業補助計畫成果分享會。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

高雄市政府大力推動市場修繕與活化工程，推動有成的「市場青年創業補助計畫」邁入第四年，累計投入超過三千萬元，成功輔導一百四十三位傳統市場攤商完成圓夢轉型，成果交流分享會共同見證高雄傳統市場的蛻變足跡。

高雄市經發局指出，為協助在地傳統市場活絡發展，近年大力推動市場修繕與活化工程，核定經費達九點四九億元，全面升級全市八十處市場、攤集場的改造，並完成十七處市場耐震補強。

經發局長廖泰翔表示，自一一四年度起，計畫特別擴大補助申請對象，只要設籍高雄市半年以上、年滿十八歲且符合資格者，每人最高可獲得卅萬元補助，靈活運用於營業場所裝修、商品包裝及數位服務方案等。

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高雄市府推動市場青年創業補助計畫，參與改造的攤商不分老中青，其中，女性申請人占比高達七成。（記者許正雄翻攝）

從本期成果來看，參與改造的攤商不分老中青，包含二代接班、青年入市及二度創業等，且女性申請人占比高達七成。業種更涵蓋生鮮蔬果花卉、各式肉品美食、冷熱飲、手工內衣製作等服務，呈現百花齊放的繁榮景象，有望在經濟部樂活名攤評比中再創佳績。

高雄市公有市場自治總會榮譽理事長李國祥，以市場大家長身分勉勵，年輕人透過改造輔導在市場經營練功，例如龍華市場的尚豪壽司就以成功經驗展業到三民第二市場，服務更多消費者，開創屬於自己的事業舞台。

「市場青年創業補助計畫」，一一五年仍將採取「全齡申請」模式，無論是新進駐或既有攤商，只要符合補助資格皆可提出申請，協助攤商改善經營環境、建立品牌特色及導入數位工具，讓市場不只是採買場所，更成為青年創業、世代傳承與地方創新的重要舞台。