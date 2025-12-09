4年收賄近49億！中國華融國際前總經理白天輝今被處決

國際中心／綜合報導

四年收賄將近49億台幣！總部位於香港的華融國際金融前總經理白天輝，因受賄罪遭判處死刑。根據新華社最新報導，經中國最高人民法院核准，白天輝今遭處決，臨刑前曾會見親屬。

白天輝與先前已遭處決的華融前董事長賴小民關係密切。賴小民曾被從他的幾處房產內搜出2.7億人民幣現金，總重超過3公噸，打破中國貪官紀錄。

因受賄被判死刑的華融國際前總經理白天輝9日遭處決。翻攝中國央視

華融國際為中國華融資產管理股份有限公司旗下公司。根據報導，白天輝為華融國際前總經理，在2014年至2018年間擔任業務拓展三部負責人、總經理、投資銀行部董事總經理等職位時，趁職務便利非法收受合計超過11.08億人民幣（近49億元台幣）非法財務，去年5月一審被判處死刑。

白天輝曾提上訴，案件今年2月二審駁回上訴，維持原審判。

新華社報導指，經最高法院核准，天津市第二中級法院9日早已處決白天輝，他在臨刑前曾與親密親屬會面。

白天輝收賄案與打破中國貪官紀錄的華融前董事長賴小民一案有關。賴小民在2018年4月遭查落馬，辦案人員在他幾處房產中，搜出總重超過3公噸、共2.7億人民幣（約12億元台幣）的現金，創下中國貪官紀錄。

白天輝與先前已遭處決、收賄金額打破中國貪官紀錄的華融前董事長賴小民關係密切。翻攝中國央視

2021年1月，賴小民同樣被控受賄罪、貪污罪等罪遭判死刑，貪腐金額也破紀錄，達17.88億人民幣（約78.8億元台幣）。賴小民曾提出上訴，但同年1月21日二審宣判維持死刑判決，8天後即被執行死刑。

