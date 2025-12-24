4年收賄711萬 原委鄭天財遭求刑10年

遭台北地檢署依貪汙罪起訴並求刑10年以上，立委鄭天財24日在立法院表示，會再向法官說明自己的清白。（姚志平攝）

國民黨籍原住民立委鄭天財，涉嫌透過前辦公室執行長張騰龍居間介紹，讓報關業者、建商、傳產9家業者掛名為「特助」，定期向業者收取「供養金」，幫忙業者召開協調會喬事，4年收賄711萬元，台北地檢署24日依貪汙罪起訴鄭、張2人，對鄭具體求刑10年，沒收犯罪所得，張因坦承部分事實，求處適當之刑。對此，鄭天財說，一毛頭都沒進他戶頭，未來會跟法院說明。

涉行賄8位業者獲緩起訴2年，各須支付公庫70萬至200萬元，其中2人須接受2場、4場法治教育課程，另1名報關業者死亡獲不起訴。

起訴指出，鄭天財自民國109年12月間起，透過張騰龍介紹與業者結識，以贊助鄭參與原住民豐年祭等活動為名義，轉帳至張名下帳戶，或以現金交付方式，定期給付1萬至10萬元賄款，建立長期供養關係。

業者除可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利其對外推展公司業務外，若遇有公司業務上需與行政機關進行協調時，由鄭、張提供協助。 張騰龍因另涉營建署組長張之明貪汙7500萬元案，112年7月14日遭羈押，但4名業者仍維持長期供養關係，自113年3月至8月間，改由羅姓業者收齊款項後，再帶至立法院交付鄭。

總計鄭共收受711萬元賄款，由張騰龍及業者以鄭國會辦公室名義，邀內政部建築研究所、台電、金管會、中華電信、財政部、關稅署、法務部開會，或行文自來水公司，協助業者加速申請綠建材審核、樓地板隔音墊測試、自來水使用、或協調電線遷移工料費用、危老案貸款利率、電線遷移工料費用、釐清股東投資課稅問題、承租中華郵政辦公處所、貨物APP實名認證陳情、欠稅執行命令、罰款陳情案。

檢方痛批鄭天財接受業者供養長達3、4年，除授與業者「立委特助」頭銜助長歪風外，且對於業者要求照單全收，幾乎擔任業者「有給職顧問」，形同將立委權力作價出售。