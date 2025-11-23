台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。

4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命。(圖／TVBS)

一輛4年車齡的汽車在國道一號虎尾交流道下方紅綠燈處突然抖動，之後發生火燒車，所幸駕駛與乘客及時發現異狀並離開車輛，才避免了人員傷亡。這起事件發生在22日下午，當時這名台北許姓男子與友人正前往雲林斗六的國軍罐頭工廠。事發經過是車輛停紅綠燈時，駕駛發現引擎抖動並冒出白煙，隨後迅速演變成大火，最終車輛燒成廢鐵。

廣告 廣告

國道驚魂！4年新車突自燃 乘客驚險逃命。(圖／TVBS)

現場濃煙高竄，車輛瞬間被火焰吞噬成一團火球。消防人員表示，他們在119接獲通報時就已遠遠看到黑煙，確認車上人員已安全離開後，立即到場拉水線進行滅火工作。許姓駕駛表示，他與友人從台北出發前往雲林出遊，原本計畫去國軍罐頭工廠。當車輛停在紅綠燈時，引擎突然出現抖動情況。他發現引擎蓋開始冒出白煙，立即將車子開到路邊，打空檔熄火，但引擎已開始冒火，所幸人員及時逃離。

4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命。(圖／TVBS)

據許姓駕駛描述，整個行駛過程中，車輛溫度並未出現異常升高的情況。直到下交流道時才發現不尋常的聲音，這才讓他警覺並停車查看，因而躲過一劫。他強調，這輛車只有4年車齡，且一直有正常進行保養。消防隊僅用5分鐘就成功撲滅火勢，但車輛已經燒成一堆廢鐵。車廠人員也到現場查看起火原因。至於為何一輛保養正常的4年新車會突然自燃，確切原因仍有待專業人員進一步鑑定調查。

更多 TVBS 報導

車子燒成火球！夫妻緊急逃出「意識不清」 路人聽喇叭聲救命

國道四車連撞！轎車「翻十幾圈」 女駕駛意識模糊搶救中

車上「音響起火」！ 駕駛驚險逃出「火燒車」 嘆：剛驗車

轎車車頭冒煙急竄火！「下班尖峰」4人驚逃 10秒後爆炸聲嚇壞路人

