4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。
一輛4年車齡的汽車在國道一號虎尾交流道下方紅綠燈處突然抖動，之後發生火燒車，所幸駕駛與乘客及時發現異狀並離開車輛，才避免了人員傷亡。這起事件發生在22日下午，當時這名台北許姓男子與友人正前往雲林斗六的國軍罐頭工廠。事發經過是車輛停紅綠燈時，駕駛發現引擎抖動並冒出白煙，隨後迅速演變成大火，最終車輛燒成廢鐵。
現場濃煙高竄，車輛瞬間被火焰吞噬成一團火球。消防人員表示，他們在119接獲通報時就已遠遠看到黑煙，確認車上人員已安全離開後，立即到場拉水線進行滅火工作。許姓駕駛表示，他與友人從台北出發前往雲林出遊，原本計畫去國軍罐頭工廠。當車輛停在紅綠燈時，引擎突然出現抖動情況。他發現引擎蓋開始冒出白煙，立即將車子開到路邊，打空檔熄火，但引擎已開始冒火，所幸人員及時逃離。
據許姓駕駛描述，整個行駛過程中，車輛溫度並未出現異常升高的情況。直到下交流道時才發現不尋常的聲音，這才讓他警覺並停車查看，因而躲過一劫。他強調，這輛車只有4年車齡，且一直有正常進行保養。消防隊僅用5分鐘就成功撲滅火勢，但車輛已經燒成一堆廢鐵。車廠人員也到現場查看起火原因。至於為何一輛保養正常的4年新車會突然自燃，確切原因仍有待專業人員進一步鑑定調查。
更多 TVBS 報導
車子燒成火球！夫妻緊急逃出「意識不清」 路人聽喇叭聲救命
國道四車連撞！轎車「翻十幾圈」 女駕駛意識模糊搶救中
車上「音響起火」！ 駕駛驚險逃出「火燒車」 嘆：剛驗車
轎車車頭冒煙急竄火！「下班尖峰」4人驚逃 10秒後爆炸聲嚇壞路人
其他人也在看
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
Model B 確定以 Foxtron Bria 身分量產市售！北美版 Model C 也有望在台上市
裕隆自主品牌 Luxgen 是否賣給鴻海仍撲朔迷離，不過從今年鴻海科技日展出車款來看，接下來鴻華先進可能以 Foxtron 之名直接展開銷售，除了 Model B 量產版命名 Bria 之外，造型有別於 n7 的美規版 Model C 也有望在台販售。自由時報汽車頻道 ・ 1 小時前
馬自達招牌入門小車 Mazda2 新年式登場！內裝配備升級強化競爭力
馬自達當家小車 Mazda2 打破停產傳言，近期在日本迎來新年式版本持續奮戰，升級重點在於重新調整車型編成並新增配備選項，藉此強化在入門市場的競爭力。新年式 Mazda2 當地售價為 172.04～250.14 萬日圓，約台幣 34.5～50.2 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 20 小時前
BMW宣告首款氫燃料電池車iX5 Hydrogen即將量產
BMW可以算是最早讓氫燃料電池車量產運行的豪華品牌之一，本周BMW官方宣告，BMW的全新世代X5將提供5種以上的動力選項，包括汽油、柴油、插電式油電複合動力三款油車，以及純電動 的iX5 和 iX5 Hydrogen氫燃料電池車型等兩款新能源動力車型，繼X5的主力油車車型將於2026年發表上市後，iX5 Hydrogen將於 2028 年上市。汽車日報 ・ 1 天前
保時捷確認將再推出新款汽油版的 Boxster 和 Cayman，下一代 718將採用不太一樣的內燃
2022年，保時捷承諾將718車型完全電動化，並將放棄其燃油車型，此舉引發了車迷廣泛的關注。儘管Boxster和Cayman的純電動版仍在研發中，但保時捷官方已經意識到，徹底淘汰內燃機車型將是一個致命的錯誤。這家德國跑車製造商如今表現出了慎重的退縮，這對保時捷車迷來說無疑是個好消息。汽車日報 ・ 15 小時前
【內有影片】除了售價和上市日期，你想知道的Model B資訊都在這！Model D MPV奢華初體驗、Model C北美版接續n7改款、Model A全新參考車型等，鴻海科技日電動車資訊懶人包。
三種編成、六種車色、有什麼選配，甚至連行李廂空間都全部告訴你，雖然還不知道上市日期，但基本上明年農曆春節開新車過年應該沒問題，一直在等Model B上市的你，千為別錯過這支影片！車水馬龍網 ・ 44 分鐘前
彰化騎士撞上大貨車不治 苗栗17歲騎士摔水溝昏迷
中部中心／綜合報導彰化福興鄉，發生死亡車禍！一台大貨櫃車，與一名機車騎士，在路口發生碰撞，騎士送醫搶救後，宣告不治；另外在苗栗，有兩位機車騎士，在無號誌燈路口，發生事故，其中一名騎士，不慎摔進路邊水溝後昏迷，但經過調查，他年僅17歲，卻無照騎車上路。大馬路上，車輛來來往往，對向一台大貨車，在路口，打著左轉燈，準備要轉彎，但這時一台機車疾駛而來，疑搶快釀禍! 機車路口未減速直撞大貨車 騎士身亡（圖／民視新聞）雙方在號誌燈由綠轉黃時發生碰撞，騎士撞上貨車車身後，連人帶車倒地，但這時，都沒有人上前關心傷者狀況，直接繞過車禍現場，所幸最後終於有一台銀色轎車，熱心擋住後方來車，避免發生二次事故，驚險畫面就在彰化福興鄉彰鹿路六段與番婆街口，20日中午12點多，雙方疑似搶燈未禮讓，才會在路口發生碰撞事故，79歲許姓騎士，當場失去生命跡象，而經過檢測，40歲的黃姓貨車駕駛，沒有酒駕。另外在苗栗苑裡鎮，也有路口發生事故。少年摔進水溝裡，滿頭青苔，意識不清，路口的另一邊，也有一名男子。躺在地上等待救援。機車相撞! 17歲少年＂無照騎車＂ 摔進2米水溝昏迷（圖／民視新聞）其中一位傷者，未成年無照騎車要去上課，卻在路口與要去工業區上班的騎士，撞成一團，雙方傷勢都不輕，肇責及肇因，還須釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：彰化騎士撞上大貨車送醫不治！ 苗栗１７歲騎士摔水溝昏迷 更多民視新聞報導桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商民視影音 ・ 1 天前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
台中市 / 綜合報導 國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方調查，大貨車司機沒有喝酒，是不是精神不濟、超車不慎，還是有其他因素，這起車禍才會撞得這麼嚴重，國道警方還要釐清事故原因。 救護車趕到國道車禍現場，大貨車撞上外側護欄與隔音牆，車身傾斜騰空，滿地都是散落物，大貨車車頭扭曲變形，司機吳姓男子受困在副駕駛座的位置，消防隊員花了10分鐘將他脫困，送醫急救，同車的大貨車助手32歲的詹姓男子，被拋飛車外當場死亡。昨(21)日晚間10點多，國道1號北上台中路段，發生死亡車禍，大貨車失控自撞護欄與隔音牆，司機受困在車內，助手詹姓男子摔落到一層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，國道三隊泰安分隊小隊長王冠麟說：「營業大貨車行駛於中線車道，不明原因失控，自撞外側護欄及隔音牆而肇事。」警方調查肇事司機沒有喝酒，事故原因是精神不濟超車不慎，還是有其他狀況還要調查，事故現場滿地碎片油漬，為了安全起見，警方用三角錐封閉外側車道，進行管制，隔音牆被撞出一個大洞，路面都是散落的貨物紙箱，公路局派出大批人員進行清理，大貨車右側車頭整個掀開，受損相當嚴重。副駕駛座的座椅，也噴飛出車外，可見撞擊力相當強大，車禍發生的時候，死者是不是有繫安全帶，國道鑑識小組還要調查採證。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
南陽哪來的勇氣？國內最小巧純電休旅 Hyundai Inster 除了可愛還有啥優勢？
南陽實業日前終於實現了承諾，將 Hyundai 目前旗下最小巧的純電都會小型休旅產品 Inster 導入國內發表上市，進一步試圖下探電動車價格與級距設定。而以目前普羅大眾對於電動車的既定印象，這輛入門作品能否在里程、科技力、甚至是空間上達到水準？除了可愛之外，又有什麼優勢呢？2GameSome ・ 1 天前
新純電車帥翻！ 韓系跑格PK德豪車馬力破千
電動車市場競爭白熱化，除了韓系豪華品牌推首款跑旅，加入純電高性能戰局；日本進口純電休旅也再進化；就連德國豪車也來參一咖，祭出馬力破千的強悍純電休旅，各大品牌紛紛端出最新高性能車款搶攻買氣。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前