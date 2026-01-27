4年最晚！流感遲沒進流行期 羅一鈞曝「一因素」左右春節疫情 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

近四年最晚！流感還沒進入流行期。疾管署原預估上周國內將進入新一波流感流行期，不過，今（27）日公布的最新監測數字，雖然上週類流感就診人次再升溫，突破11萬人次，但急診就診病例百分比為10.3%，尚未達到流行閾值（11%）。疾管署署長羅一鈞分析，上周就診人次為四年同期最低，只有在COVID-19疫情期間大家緊戴口罩才有這麼低，顯示疫苗保護力足夠，沒有外界擔憂的「K分支」變種導致疫情失控的現象。

疾管署下午在例行疫情記者會上，公布最新疫情監測數字，國內疫情上升，上周（1月18日至1月24日）類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周續上升3.9%，不過，急診就診病例百分比為10.3%，並未如原先預期進入流行期。

疾管署實驗室監測，目前社區流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2占比80.4%最多。另外，上周新增14例流感併發重症及5例死亡個案；本流感季累計472例重症，其中93例死亡，重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。。

羅一鈞表示，流感疫情迄今還沒進入流行期，為近四年最晚，且上周的類流感就診人次比過去三年都低，為四年同期最低，這一種情形只有在COVID-19大流行期間，大家天天緊戴口罩才有這麼低。

羅一鈞樂觀分析，這顯示本季流感疫苗的保護力足夠，並沒有如外界所擔心的H3N2的新突變「K分支」躍居主流病毒株之後，恐導致「流感疫苗沒效」，出現疫情失控的現象，疾管署目前樂觀預估今年農曆春節的流感疫情相對平緩，大家可以過個好年。

疾管署表示，國內於去年10月公費流感疫苗開打之後，以K分支為主要流行株的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後進入流行期，較過去晚了一個月，疫情變化顯示本季流感疫苗提供好的免疫保護，幫助流感疫情的控制與延緩。目前公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，請符合接種資格，特別是幼童、長者及有高風險慢性病者，在春節連假來臨2周前，儘速完成接種。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

