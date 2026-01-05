4年洗錢306億！ 「茗香園冰室」負責人遭求刑9年半

台北市 / 綜合報導

經營知名茶餐廳茗香園冰室的羅姓負責人，涉嫌利用第三方支付系統，協助海外的博弈業者洗錢，後來羅姓負責人，乾脆自己也設立賭博機房，找來知名麵店「東引快刀手」的黃姓負責人，擔任財務秘書，4年間洗錢金額高達306億元，個人獲利3億多元，檢方今（5）日偵結起訴共35名集團成員，但羅姓負責人，始終不願供出其他幕後股東，被檢方求處9年6個月有期徒刑。

警方荷槍實彈攻堅洗錢水房，員工見到大陣仗，通通愣在原地，現場查扣大量現金，還有千萬超跑及兩輛進口車，這些都是水房老闆的犯罪所得。雙手上銬低頭往前走，這名男子就是知名茶餐廳茗香園冰室羅姓負責人，走在他後頭的長髮女子，則是知名麵店東引快刀手的黃姓負責人。

廣告 廣告

檢警調查發現，羅姓負責人從2020年開始，以餐廳的名義租用辦公室，成立水房豪杰公司，涉嫌替中國印度日本的博弈網站洗錢，黃姓負責人則擔任財務主管，掌管會計事宜，4年洗錢金額高達306億，而羅姓負責人從中發現博奕很好賺，2022年乾脆自己成立賭博機房，自行洗賭資，個人獲利3億多元，落網後他還拒絕供出其他股東，黃姓負責人，則主動交出帳冊，交代內部運作狀況。

台北地檢署襄閱主任檢察官說：「起訴羅姓被告等35人，並針對6名主嫌，具體求處5年至9年6月以上重刑。」起訴35人，並針對6名主嫌具體求處有期徒刑5年至9年6月以上之重刑，羅姓負責人因犯後態度不佳，被檢方求處9年6月有期徒刑，檢方也向法院聲請沒收他名下財產，已經是餐廳老闆，卻還想「斜槓」想靠洗錢致富，這下不只財產凍結，還得面對漫長司法審判。

原始連結







更多華視新聞報導

茶餐廳老闆涉創「HeroPay」 助博弈網洗錢259億

最狂法拍車！知名茶餐廳老闆涉洗錢 保時捷月底拍賣

冬天粉紅風暴襲！ 迎草莓季 餐廳.飲料業者出奇招

