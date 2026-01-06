4年洗錢306億！ 「茗香園冰室」負責人500萬元交保

台北市 / 綜合報導

有名的茶餐廳茗香園冰室以及知名的麵店「東引快刀手」，2位負責人涉嫌洗錢！茗香園的羅姓負責人，涉嫌利用第三方支付，協助海外的博弈業者洗錢，還設立賭博機房，找來「東引快刀手」的黃姓負責人當財務秘書，4年之間洗錢306億，個人獲利3億多，檢方昨(5)日偵結起訴35名集團成員，羅姓負責人被求刑9年6個月，法官裁定羅姓及黃姓負責人，分別以500萬和20萬交保，限制住居出境、出海，並且要配戴科技監控設備。

戴著口罩腳踩藍白夾腳拖，男子一臉淡定，在律師陪同下，走出台北地院，他就是知名港式茶餐廳的羅姓負責人，因涉嫌洗錢遭到羈押超過100天，5日案件偵結起訴移審法院，法官裁定他500萬元交保，限制住居出境出海，並得配戴科技監控設備。

用外套蓋頭，根本看不到路，只能靠在親友身上往前走，他是知名麵店東引快刀手的黃姓負責人，同樣涉入洗錢案遭到羈押，被法官裁定20萬元交保，同樣限制出境出海。

知名餐廳負責人，雙雙捲入洗錢案，檢警調查發現，羅姓負責人，從2020年開始，以餐廳的名義租用辦公室，成立水房豪杰公司，涉嫌替中國印度日本的博弈網站洗錢。

黃姓負責人則擔任財務主管，掌管會計事宜，4年洗錢金額高達306億，而羅姓負責人從中發現博弈很好賺，2022年乾脆自己成立賭博機房，自行洗賭資，個人獲利3億多元，落網後他還拒絕供出其他股東，黃姓負責人，則主動交出帳冊，交代內部運作狀況。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書：「起訴羅姓被告等35人，並針對6名主嫌具體求處5年至9年6月以上重刑。」羅姓負責人因犯後態度不佳，被檢方求處9年6月有期徒刑，檢方也向法院聲請沒收他名下財產，已經是餐廳老闆，卻還想「斜槓」想靠洗錢致富，這下不只財產凍結，還得面對漫長司法審判。

