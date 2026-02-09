4年破千支嘉獎！「警界彭于晏」升官無望 最慘恐失警察身分

【緯來新聞網】台南市警察局第二分局黃姓警員因外表帥氣，被封「警界彭于晏」，且工作認真勤奮，去年因攔查一對情侶共騎酒駕，查獲同事廖姓男子酒後騎車載送石姓女子，卻只辦男方包庇女方，事後還到女方投宿的旅館共處5小時，原來一片看好的前途，假如被法官判刑，警察生涯恐被迫止步。



黃姓警員是警專37期行政警察科畢業，2020年10月分發到台南市警局二分局中正所服務，有「酒駕殺手」稱號，擅長線上臨檢取締酒駕及毒品、竊盜案件在2022年偵破近350件各類刑案，優異的表現受到二分局長官賞識，推薦參加警察大學二技考試，他也如期考上，並在2025年2月從警察大學二技受訓回歸，具有「侯用巡官」資格，如果一切順利，就等出缺晉升巡官（警官）。



然而，黃姓警員去年6月22日凌晨2時許在台南中西區執行擴大臨檢，查獲廖男騎機車載石女，男方酒測值0.49。按規定，同車乘客若不符合特定例外，應連坐開罰6000元，但黃員僅對廖男開罰，未對石女進行連坐處分，還跟進旅館5小時，遭檢舉後事件曝光。

有「警界彭于晏」封號的黃姓警員，因酒駕圖利、洩密等被停職。（圖／翻攝畫面）

熟識黃姓警員的警方人士告訴《ETtoday新聞雲》，黃員辦案能力強，很有警察天分，短短4年多就創下嘉獎破千支，更在警務工作繁重之餘，仍利用時間讀書，考上警察大學二技，可以說是「文武雙全」，但酒駕圖利、洩密等風紀案件發生後，黃員被改調職務，再無功獎可記。



檢察官依涉犯貪污治罪條例圖利罪及洩露個資等罪嫌起訴黃員，黃員被停職處分。據了解，法院若認定有罪判刑，一旦無法獲得緩刑，黃員就會失去警察身分，令人惋惜。



