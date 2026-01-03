4年老鳥「薪水和新人一樣」 人力銀行揭內幕：確實可能

生活中心／倪譽瑋報導

一位老鳥透露，自己的薪水只比新人多出幾千元的獎金。（示意圖／資料照）

老鳥薪水和菜鳥差不多！近期一位工作4年的女員工表示，上班時未特別爭取加薪，主管無意間說出新人的起薪，得知領得和自己一樣，她驚呼「想把我榨到一滴不剩？」1111人力銀行指出，約6成7上班族靠「跳槽」提高薪水，部分公司長官不是那麼理解員工薪資，確實可能未提出便沒機會，若做2年未見老闆主動加薪，建議可嘗試發聲。

未見老闆主動加薪？4年員工曝：薪水和新人差不多

近日某上市公司的員工在Dcard發文指出，目前的工作做了4年半「算是公司的老屁股了」，因為業務增加，公司請了一位新人來分攤，原PO指出這位新人「菜到不行」，很多事情都不會，腦袋也常打結轉不過來，讓她感嘆「帶人帶得心很累又很忙」。

最後那位新人被資遣了，主管覺得她不適合這個工作，原PO也無意間聽到對方的薪水「竟然跟我的底薪一樣」，她說明，自己有獎金但才幾千元而已，實際上確實和對方領得差不多，無奈直呼「我做一段時間才爬到這，為啥新人一進來直接跟我平起平坐？」

貼文釣出不少有相關經歷者表示，「跟你差不多，更慘的是新入職同事薪水不但比我高，後續還一直搞我，最後我走了」、「我發現我打工的地方有個人做三年了，時薪居然跟我一樣」、「之前也是遇過更沒經驗更雷的新人拿比我多，最後就直接跳槽領更多」。

人力銀行：跳槽上班族多 有時可主動爭取加薪

關於眾人提到的跳槽加薪，根據《TVBS》報導，1111人力銀行發言人莊雨潔指出，調查顯示約6成7上班族「靠跳槽提高薪資」，也有61.8％會持續工作，待2年2個月後加薪，未獲得機會便主動和公司提出。若經爭取公司仍沒有善意回應，便趁在職時尋找其他機會。

莊雨潔補充，部分長官對於員工薪資「不是那麼的理解」，未主動喊加薪確實可能被忽略，不少公司沒有逐年調薪的機制，但會對資深、有特殊表現的員工給予獎金，建議入職前可先了解公司的加薪、獎金制度，如果有在同一領域工作超過兩年仍未加薪的狀況，可嘗試主動提出。



