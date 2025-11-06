4年超過萬名志願士兵提前退伍 張延廷：國軍大警訊
立法院預算中心近日公布，2021至2024年度國軍共招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並提前離營的志願士兵人數高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額達8億9596萬元。對此，退將張延廷認為，志願役官兵寧可賠錢走人，顯示國軍留不住人，這是非常大的警訊。
針對超過1萬名志願士兵賠錢提早退伍，張延廷在5日中天節目「頭條開講」中表示，現在國軍的退場機制很多，提前退伍的有12884人，占了將近四分之一，等於每4個人就有1個人離開了。
張延廷認為，國軍現在招進來的志願役士兵面對3大壓力，第一大壓力是任務壓力，大陸的軍艦、軍機數量多，在台灣周邊繞來繞去，因此演習多、任務多，工作壓力當然大。第二大壓力是要面對兩岸攤牌的壓力，官兵會忐忑不安。第三大壓力則是部隊編現比低。
張延廷指出，官兵退場機制很多，對國軍來說是非常壞的消息。因為好不容易訓練出來一個合格的海軍艦艇兵、陸軍戰鬥兵、空軍修護兵，結果退伍走了；好不容易培養出會作戰、會修飛機的官兵，結果也離開了，還要重新訓練新手，許多訓練成本就浪費了。
張延廷強調，官兵甚至寧可賠錢走人，這個不得了。寧可賠錢、提前退伍走人，就知道國軍留不住官兵，賠錢都願意，就退伍離開了，他認為這是非常大的警訊。他認為，先不要去買飛機、戰車、大砲，因為沒有人操作，先把人組織以後再說。
