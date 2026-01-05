4年跨國洗錢306億！「茗香園冰室」負責人以500萬交保

財經中心／陳孟暄 賴文軒 SNG 台北報導



知名餐廳茗香園冰室，負責人羅以翔及東引快刀手負責人黃秀蓉，涉嫌利用第三方支付系統，協助海外博弈業者洗錢，犯罪金額高達306億元，台北地檢署今（5）天召開接押庭評議，裁定羅以翔以新台幣500萬元交保，黃秀蓉則以20萬元交保。

身穿黑色外套，戴著口罩，這名男子就是知名餐廳茗香園的老闆羅以翔，面對鏡頭不發一語，因涉及跨國洗錢，5號晚間遭北檢拘提到案。



而這名女子就是共同犯案的好友，東引快刀手負責人黃秀蓉，用羽絨外套遮住臉部、快步離開現。

當時被檢方查扣大量現金、豪車、不動產，還有這輛價值超過1100萬元的保時捷，檢方進一步追查發現，羅以翔為洗錢水房首腦，從2020年8月開始，成立水房豪杰公司，還架設HEROPAY支付系統，涉嫌替中國、日本以及印度博弈網站洗錢，黃秀蓉則擔任財務處理事宜，整個集團成員多達35人，從2021年7月至2025年9月間，累計洗錢金額高達306億9489萬元，其中，羅以翔更在2022年自行成立賭博機房，個人不法獲利超過3.1億元。

台北地檢署襄閱主任檢察官 高一書：「依法起訴羅姓被告等35人，並針對6名主嫌具體求處有期徒刑5年至9年6月以上之重刑」。

主嫌羅、黃兩人分別以500萬元與20萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，以及實施科技監控，主業開餐廳卻協槓洗錢，黑白兩道通吃，最終還是難逃法網。

