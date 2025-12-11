4年輕男子cosplay《浴血黑幫》 慘遭阿富汗神學士拘留

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，4名阿富汗年輕男子只因公開模仿英國熱門影集《浴血黑幫》(Peaky Blinders)中的角色的穿著，就遭阿富汗神學士(Taliban)政權以「宣揚外國文化」的名義拘留，還被送交改造勒戒。

動手抓人的，正是令人聞風喪膽的神學士政權的勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)。根據了解，這4名全都只有20出頭年輕人，常身穿風衣、頭戴鴨舌帽招搖過市，在阿富汗西部省分赫拉特(Herat)的吉卜利勒鎮(Jibrail)小有名氣，未料卻也因此惹禍上身。

「他們在赫拉特宣揚外國文化，模仿電影演員，已被逮捕，並已啟動改造計劃，」勸善懲惡部發言人凱博(Saif-ur-Islam Khyber)7日在社群上的貼文說，身為穆斯林與阿富汗人，「我們有自己的宗教、文化與價值。」

凱博9日接受CBS新聞採訪時明顯態度放軟，指稱這4名年輕人並未正式被捕，只是被叫來告誡一番就獲釋了。凱博強調阿富汗有自己的宗教與文化價值，4名年輕人的穿著毫無阿富汗特色，而且還是在模仿英國影集中的演員，「我們是穆斯林社會，若要追隨或模仿某人，我們應該是追隨宗教先人」。

阿富汗社群媒體此前曾瘋傳這4名年輕人cosplay《浴血黑幫》並肩逛大街的照片與影片，這4人曾在接受當地YouTube頻道訪問時坦言喜歡《浴血黑幫》的時尚風格，也對走上街時受到矚目頗為沾沾自喜。

但根據勸善懲惡部發布的影片與凱博的聲明，這4人中有1人對穿西裝招搖過市感到懊悔，還誓言今後不會再做此等「罪惡」活動。

但這4名年輕人的1名密友告訴CBS新聞，這4人被拘留「荒謬至極……這個國家就像1座監獄。」這名不具名的友人說，他的朋友cosplay《浴血黑幫》並非出於何政治或其他原因，純粹就是好玩，因為他們喜歡那部影集，結果卻被神學士的宗教警察拘留。

神學士自2021年重新上台後嚴格執行各種嚴苛的服裝規定，此前大多只聽說要求婦女在公共場合必須完全遮住臉與身體，而今則是連年輕男性也不放過。

