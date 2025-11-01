4年黨副主席生涯落幕 連勝文肯定朱立倫不分區立委提名杜絕金錢交易

國民黨全代會，連勝文頒主席當選証書給鄭麗文。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今就任，原主席朱立倫黨務團隊總辭。原副主席連勝文晚間在臉書表示，我在人生下半場剛開始的4年中擔任黨副主席，希望回報這個曾經栽培我的黨，感謝朱讓他見證、參與許多國民黨關鍵時刻。

連勝文特別提到，朱立倫最讓他印象最深刻的是，在本屆不分區立委提名時堅守原則，杜絕任何金錢交易傳聞，終提出國民黨近年來最亮眼的不分區名單，成就國民黨成立法院最大黨、最年輕的一黨，也是充滿了戰力的一黨。

廣告 廣告

連勝文表示，這4年黨副主席任內，充份體會何謂在「夾縫中求生存」，也鍛練了自己「打落牙齒和血吞」耐力，尤其是面對綠營媒體打手及網路鷹犬的汙蔑時，常需忍辱負重，以顧全大局。

連勝文說，今早全代會頒發主席當選證書後，走下台時突然覺得肩膀輕了，好像一把夾在肩頸上的大鎖突然解開，相信自己已對得起這個黨，未來的日子除顧好家人與朋友外，也會持續支持共同奮戰的一群老戰友。

更多太報報導

分析／「反朱派」重掌國民黨喊「團結」 應先從正視朱立倫任內政績開始

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料

負債總額21億！國民黨去年收支結餘2484萬 220億黨營事業基金將收歸國有