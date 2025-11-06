4年1.2萬志願役離營 賠償近9億！張延廷爆「非常大警訊」

根據立法院預算中心4日表示，國軍自2021年至2024年間共招募志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限即提前離營者高達1萬2884人，比例達24.47％，累計應繳回賠償金額近8.9億元。前空軍副司令張延廷表示，寧可賠錢走人，就知道留不住人，這個是非常大的警訊。

針對4年1.2萬志願役「提早退伍」，張延廷5日在中天《頭條開講》節目中表示，因為現在退場機制很多，退場的有12884人，就將近占了四分之一，每4個人就有1個人要離開了。現在招進來的這些志願役士兵面對三大壓力，第一大壓力是任務壓力，中國大陸的軍艦軍機多，在這邊繞來繞去，演習多、任務多，工作壓力當然大。第二大壓力是好像要面對攤牌的壓力，他們會忐忑不安。第三大壓力是編現比低。

張延廷接著表示，退場機制很多，對國內來說是非常壞的消息。因為好不容易訓練出來一個合格的艦艇兵、陸軍戰鬥兵、空軍修護兵，是會修飛機的，結果走了。好不容易培養出會作戰、修護，結果也走了，還要重新訓練新手，訓練成本就浪費了。好不容易培養出來，也通過合格證、簽證，所以總共賠8.9億元。

張延廷甚至指出，他們寧可賠錢走人，這個不得了，寧可賠錢走人，就知道留不住，賠錢都願意，就離開了，他認為這個是非常大的警訊。所以先不要去買那些飛機、坦克、大砲，因為沒有人，先把人組織後再說。

