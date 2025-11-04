4年1.2萬志願役「提早退伍」賠近9億！驚人離營率曝

國軍「賠錢提早退伍」離營率居高不下，引發熱議。（國軍示意圖與議題無關／本報資料照）

立法院預算中心4日指出，國軍在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並且提前離營的志願士兵人數，高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47％，賠償金額高達8億9596萬元，提前退伍人數居高不下。網友感嘆綠營整天羞辱軍人，有此結果並不意外。

依國防部統計資料，2021年度軍費生畢業後任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者僅521人，但2023、2024年度提前退伍人數分別為1104人及1072人，應賠償金額分別達2億4472萬3000及2億5927萬9000元；而今年截至6月底，提前退伍人數430人，已超過2021年度人數的八成。

2021年度志願士兵招獲率仍高達105.34％，但2022至2025年度招獲率分僅88.61％、98.41％及91.1％，志願士兵招獲人數已連續未達計畫目標。

消息引發網路瘋傳熱議，臉書2.6萬追蹤的網紅DearNaNa驚呼：提前離營率24.47％！粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」也轉發討論。

網友表示「三軍統帥只會跟你『點頭』而已（指M1A2T戰車校閱）」、「有這樣的國防部長，也不意外」、「正常的選擇」、「可理解心情，這政府不值得賣命」、「讓我想到遇到好多負責招募的人，都表示無奈」、「這是不是斂財手段啊...先騙人入伍，然後弄他」、「整天羞辱職業軍人，又砍福利，當然沒人想幹啊，然後一群白癡連自己國家都不承認，整天在自慰自己是日本人或美國人，搞到國家認同錯亂，這樣說要和中國大陸打仗？」

