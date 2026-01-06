4年22億升級智慧校園 台南啟動「生生有平板、校校智慧學」新階段

記者游宜橙/台南報導

台南市推動「生生有平板、校校智慧學」邁入新階段。教育局今（6）日於市政會議專案報告指出，自115年起將啟動為期4年的全面升級計畫，總投入22億元，持續強化校園數位學習環境，讓AI與數位科技成為孩子日常學習的重要助力。



台南市長黃偉哲聽取專案簡報後表示，在財政壓力與中央補助縮減的情況下，市府仍決定全力推動計畫，就是希望每一位孩子，不論身處市區或偏鄉，都能站在同一條數位學習起跑線上。他指出，近年來推動成果已經逐漸展現，例如台南兩所偏鄉學校在總統盃AI素養競賽中獲得全國肯定。在國際機器人大賽當中，台南市也屢獲獎項。



教育局指出，115年將先投入推動「課中差異化教學」與「生成式AI輔助學習」的學校，透過平板、平台與教學策略的整合，讓老師能即時掌握學生學習狀況，精準提供協助。依教育部數據，數位平台使用超過每週4小時的學生，數學與英語測驗通過率分別提升19%與23%，顯示科技對基礎學力具實質助益。

教育局表示，台南推動數位學習已具扎實基礎。截至113學年度，全市已建置5,420班智慧教室，平板使用率超過95%，教師完成數位教學培訓比例達96%，運用數位工具融入日常教學。市府也已完成國中小全學段智慧觸控大電視與水擦黑板建置，並率先全國導入生成式AI輔助學習平台。

相關推動成果也反映在學生表現上，例如在「2024總統盃AI素養爭霸戰」中，左鎮國小與南化國中分別拿下金牌與銀牌，證明只要資源到位，偏鄉孩子同樣能在AI競爭中脫穎而出。

教育局強調，下一步將採購AI筆電，讓學生從平板使用者進階為具備程式與運算思維的學習者，同時結合公私協力與「智慧魔鏡」生成式AI平台，透過RAG技術提供「懂台南課本」的在地化AI助教服務，讓科技真正貼近教學現場。

市府表示，數位教育是為下一代鋪設通往未來的學習道路。台南將持續以務實與前瞻並行的方式，提升城市未來競爭力。

