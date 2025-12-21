4年240億打造藥物韌性 賴清德喊話在野黨：速審總預算

賴清德總統今（21）日下午出席中華民國公立醫院協會主辦的「醫療韌性守護健康台灣研討會」，宣布政府將於未來4年投入新台幣240億元執行「國家藥物韌性整備計畫」，執行期間自明年至118年。他強調，這些政策必須等中央政府總預算案通過後才能實施，呼籲立法院儘速審議通過明年度總預算案，讓各項新計畫能順利推動。

總統賴清德21日出席「醫療韌性守護健康台灣研討會」。（總統府提供）

賴清德在研討會中指出，政府將從四大面向持續打造醫療韌性。首先是改善公立醫療體系工作環境，今年健保總額以5.5%高推估，加計公務預算今年增加181億元、明年增加199億元，明年健保總額可達到1兆82億元，讓衛福部推動「不同工不同酬」,醫院也可全面性加薪，同時增加公立醫院的專業加給。

在醫療服務量能及人才培養方面，賴清德表示將持續精進相關措施。第三項重點為推動醫療資訊整合，讓全台所有醫學中心、區域醫院、地區醫院及診所的檢查資訊共享整合。第四項則著重社會責任及健保永續，政府提出「健康台灣深耕計畫」，規劃5年投入489億元，推動人才培育、醫療服務環境改善、智慧醫療、社會責任與永續醫療精神等面向。

針對「國家藥物韌性整備計畫」，賴清德說明該計畫著重藥物原料、製造、儲存及智慧調控，並與國際接軌，讓台灣在面臨自然災害或地緣政治變化時，仍保有醫療體系的韌性。他強調公立醫療體系有責任配合政府政策，公立醫院不僅是救災與偏鄉醫療照護的重要支柱，更是守護民眾健康第一線,在平凡中成就不平凡。

賴清德特別提到，法律規定總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決，但至今立法院仍未審議。他強調政黨競爭難免，但應以國家利益為最優先考量，期盼各界共同合作，在歲末年終之際讓中央政府總預算案儘速通過，明年才能順利推動許多新計畫。

