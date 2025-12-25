4度擋下軍費！林志潔曝藍白可能「廢除、凍結國防部」

即時中心／温芸萱報導

憲法法庭5名大法官日前宣判，藍白聯手強推的新版《憲訴法》違憲無效，但卻遭藍白揚言告發。對此，陽明交大法律學者林志潔今（25）日指出，多數決不代表可以恣意侵害人權，司法是三權中最脆弱、最需守護的一環。她直言，立院有權透過修訂法律或凍結預算來影響各部會功能，並警告，在擋了4次國防預算後，「你真的覺得他們不可能提案廢除，或實質凍結國防部嗎？」。

過去一年，立法院藍白立委聯手修正《憲法訴訟法》，將大法官開會門檻刻意提高至9人，導致憲法法庭在僅剩8名大法官情況下陷入癱瘓，無法正常運作。日前，仍在任的5名大法官重啟評議會，宣判新版《憲訴法》違憲無效，並更明確表態反對國會擴權，不料此舉隨即引來藍白陣營揚言告發大法官，再度引發憲政爭議。

對此，林志潔今日在臉書發文指出，投票當然重要，人民的參政權是民主社會不可或缺的基石；但必須理解，選舉結果並不代表代議士所做的每一項決定，都能不受任何限制立即實現。她強調，法律與政策若違反憲法所保障的人權，或在制度設計上出現重大瑕疵，本就可能被宣告違憲，甚至無法由行政機關執行。

林志潔表示，我國歷來已有多項由立法院多數表決、三讀通過的法律，最終仍被大法官宣告違憲，原因包括僭越權力分立、多數暴力、忽視對少數與基本權利的保障。她直言，過去兩年藍白立委修法時，經常抱持「我是民選我最大」的心態，恣意弱化或侵害其他憲政機關，這種作法已是無視權力分立的「立法獨裁」。

藉著，林志潔進一步指出，在行政、立法、司法三權中，司法其實最為脆弱。行政握有軍隊，立法掌控預算，而司法沒有任何強制力量，因此更需要被嚴加守護。她也比較台美制度指出，美國下級法院即可進行違憲審查，最高法院僅負責統一法律見解；但在台灣，憲法法庭是唯一的違憲審查機關，立法者卻透過修法提高門檻、全面封殺大法官，使憲法解釋功能停擺長達一年，形同放任違憲法律持續傷害民主與人民權利。

最後，她警告，立法院不僅能修法，也可透過凍結預算、修改《行政院組織法》來影響甚至廢除部會功能。在已四度阻擋國防預算的前提下，若立法權毫無制衡，「你真的覺得他們不可能提案廢除，或實質凍結國防部嗎？」。





