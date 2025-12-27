4度擋國防特別預算 賴清德：社會怎相信「鄭習會」沒條件

賴清德總統提出的8年1.25兆元國防特別預算，在立法院程序委員會4度遭到藍、白營封殺。對此，賴清德日前接受專訪時表示，國民黨否認媒體報導的國民黨主席鄭麗文、大陸國家主席習近平見面的3個前提，但如果沒有理由去擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」是沒有條件？

賴清德。(圖/總統府)

賴清德在接受三立新聞「話時代人物」主持人鄭弘儀專訪時，重申國防自主的重要性，如果國防自主，能夠因應外來挑戰需求，可以透過國際合作自己生產跟修復，還可以隨時升級，提供國軍最好的武器，且這也能帶動產業發展，可能會成為另一座護國神山。

賴清德也提醒，要併吞台灣是大陸的國家政策，如果大陸設定2027年要完成侵台的準備，那台灣只有一個選擇，就是提高難度，讓大陸永遠達不到標準，則台灣就可以安全。賴清德並喊話，台灣受到大陸的威脅最大，不可能置之事外，請在野黨了解國家安全的需要，支持國防預算。

賴清德認為，必須提高解放軍2027攻台的難度。(圖/美聯社)

針對詢問藍、白營要總統到立院報告，賴清德願意去立院備詢嗎？他回應，依照憲政慣例，年度國防預算是國防部長去報告，特別預算就是行政院長去報告。賴清德說，若有必要，願意根據《憲法》還有大法官解釋的憲政程序去做國政報告，但沒辦法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲；如果創了先例，未來的總統恐怕也必須如此，這樣對憲政體制來說，並非國家之福。

賴清德表示，「解鈴還須繫鈴人」，在野黨既然對台灣、國際社會說自己贊成國防預算，那就應該進行審查，台灣社會容許立院朝野黨團討論，且台灣社會也有足夠的專業知識，可以了解反對的項目到底有沒有道理。

賴清德指出，他比較擔心雖然國民黨否認媒體報導的3項「鄭習會」前提，包括要擋國防特別預算、擋國安法案及放棄反共，但不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭主席跟習主席的見面沒有這種前提條件？」

賴清德質疑，國民黨封殺國防特別預算，社會如何相信 「鄭習會」沒有前提條件； 圖為鄭麗文主席。(圖/中天新聞)

主持人追問，預算如果被擋，是否會影響對美軍購？賴清德則回應，他還沒有放棄，會持續跟在野黨溝通，也希望在野黨能了解，要求國軍在第一線守護國家，武器一定量要夠、質要精，這樣才對得起國軍，國軍也才有能力保護國家安全，國防力量夠了才能進行兩岸交流，在野黨必須了解這一點。

針對總統曾提過，任何有關戰敗投降的訊息都是假的，是否無論如何絕對不會投降？賴清德說，「我們絕對不會投降，一定是堅持到底，要有背水一戰的決心，才可以阻止中國輕舉妄動」。

賴清德表示，在戰爭過程中，大陸可能會散布假訊息瓦解民心士氣，「小橘書」中提到，任何投降的消息絕對是假消息。但他也說，身為總統兼三軍統帥，自己的最大使命，就是維護國家安全跟區域和平穩定，不讓戰爭發生。

賴清德指出，「和平無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力」，和平不可能靠一紙協議或是靠侵略者的善意就能得到，即便要跟大陸交流合作，即便在野黨想要進行和談，也必須用實力做後盾。他說，「沒有實力的和談，歷史上告訴我們就是淪為投降而已」。

