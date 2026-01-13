4度猥褻女同事…她崩潰喊「老公知道，你會被打」變態工程師還嘻皮笑臉

記者陳弘逸／台中報導

台中某公司工程師在公司內部4度猥褻已婚女同事，一審遭判1年4個月有期徒刑；嚇到改口認罪賠償20萬，上訴獲判緩刑。（示意圖／PIXABAY）

台中男子大壯（化名）在某公司擔任機臺工程師，前年竟對已婚女同事小花（化名）伸出狼爪，至少4度在公司內要求女方脫去上衣及內衣，遭拒絕還強制猥褻；即使她告誡「老公知道，你會被打」他依舊嘻皮笑臉，事後挨告，一審，判1年4個月有期徒刑；大壯隨即改口認罪，賠償20萬元達成和解，二審獲判緩刑4年，須付保護管束，向公庫支付20萬元，及接受20小時性別平等相關法治教育課程。

判決指出，男子大壯（化名）在台中某公司擔任機臺工程師，2024年在公司品管室後方廁所，要求已婚女同事小花（化名）脫去上衣及內衣，還說「借摸一下」、「看一下」遭拒絕，竟強制猥褻得逞。

事後大壯又以同樣手法，至少對小花3度伸出狼爪；即使女方表明，「我有老公」、「到時候被我老公知道，你是會被打」；對方依舊嘻皮笑臉，最終女方不堪受辱提告。

一審因大壯否認犯行，未達成調解，又沒賠償損害，被法官依強制猥褻罪，共3罪，判1年4個月有期徒刑。

大壯得知判決，隨即提起上訴，改口認罪，並主張已深切反省，並誠心向小花道歉，並當庭賠償20萬元，請求從輕量刑併予宣告緩刑等語。

二審合議庭法官考量，大壯認罪，且小花同意給予從輕量刑及緩刑機會，認為已知警惕；改判緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須向公庫支付20萬元，及接受20小時性別平等相關法治教育課程。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

