4度酒駕不悔改又被查獲 法官重判9個月要他牢裡好好反省

男子五度酒駕法官不輕饒，重判9月徒刑要他反省。（圖：彭清仁攝）

苗栗一名邱姓男子，曾經4度因酒駕案件經法院判刑。不過邱姓男子還是不知悔改，去年10月間又再度酒後騎機車上路，因未依規定兩段式左轉被警方攔查，而且酒測值高達1.12毫克，幾乎達到爛醉程度。全案苗栗地院法官審理後，認為邱姓男子不知悔改，這次重判9個月徒刑，要邱姓男子在牢裡好好反省。

判決書中指出，邱姓男子於去年10月11日凌晨3點多，在苗栗縣竹南鎮住處內飲用酒類後，於4點多騎機車出門，在竹南鎮環市路3段與博愛街口因未依規定兩段式左轉被警方攔查。經警方實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.12毫克，被警方依公共危險罪嫌依法送辦。

法官審理後指出，酒駕造成死傷的案件一再發生，政府與社會多年來不斷宣導「酒後不開車」，也多次修法加重刑責。被告邱姓男子不可能不知道酒駕的危險性。但被告卻仍在身體受如此高的酒精濃度下、反應與判斷力明顯受影響的情況下，深夜騎機車行駛在道路上，完全無視自己與其他用路人的生命與安全，行為相當不當。

法官考量被告曾4度因酒駕案件經法院為科刑判決，可見素行非佳，且未能確實省思飲酒後駕車行為所衍生之高度潛在危險性，並足認過往其犯酒駕案件經法院所處之刑，顯無從對其發揮矯正策勵之效果，認為其必要處以較長時間之徒刑。法官最後判處被告邱姓男子9個月徒刑，要被告在牢裡好好反省。

中廣提醒：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕。