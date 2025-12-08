4度駁斥雷達照射戰機指控 陸：已駁回日方交涉並提出反交涉

日本7日凌晨指控大陸「遼寧艦」上起飛戰機6日在沖繩島東南水域上空兩次用雷達照射自衛隊戰鬥機。大陸人民海軍、國防部、外交部、大陸駐日大使7日先後發布消息駁斥日方，並駁回日方交涉及提出反交涉。

日控遼寧艦殲-15兩度用雷達照射自衛隊戰機。（資料照／新華社）

據《央視新聞》8日報導，大陸「遼寧艦」航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公佈了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近大陸海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響大陸正常訓練，嚴重危及飛行安全。

對此，大陸海軍發言人王學猛表示，日方有關炒作與事實完全不符，大陸嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。大陸海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

大陸國防部新聞發言人張曉剛則表示，近來，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲為何？世人皆知。日方若重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵。

張曉剛表示，大陸遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。日方卻對大陸行動惡意跟監滋擾，多次派飛機沖闖大陸劃設公布的演訓區，事後還反誣陸方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。大陸對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿、堅決反對。

大陸國防部新聞發言人張曉剛。（資料照／翻攝大陸國防部）

外交部發言人答記者問時表示，事實真相十分清楚，日本戰鬥機對陸方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。陸方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。

發言人表示，當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心。中方對此堅決反對。陸方強烈敦促日方立即停止滋擾大陸正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。

大陸駐日大使吳江浩則向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動，防止類似事件再次發生。

