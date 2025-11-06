4廠商攜手打造AUKUS級潛艦戰管系統

記者廖子杰／綜合報導

英國貝宜系統（BAE Systems）集團、雷神澳洲分公司（Raytheon Australia）、美國通用動力集團，以及法國達利思（Thales）公司，5日簽署協議，合作為澳洲未來的AUKUS級核動力潛艦，開發全新戰鬥管理系統，協助澳軍強化水下作戰能力與作業互通性。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，上述4間國防巨擘代表在雪梨舉行的「印太國際海事展」會場，簽署諒解備忘錄（MOU），將攜手為澳洲AUKUS級核潛艦研發先進戰管系統，後續將就此計畫與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的夥伴國英國和澳洲，進行政府間協商，助澳洲提升情監偵與作戰能量。

報導指出，這套即將投入開發的聯合指揮系統，將會以現行AN/BYG-1戰管系統為基礎改良，並「作為英國與澳洲潛艦的共享解決方案」，藉此增強潛艦戰力、縮短整合流程與難度。由通用動力集團研製的AN/BYG-1，是一套開放式架構潛艦作戰控制系統，整合戰術和武器控制、有效酬載與資訊保障等功能，性能優異且成熟，目前已配備於美海軍俄亥俄級、海狼級、維吉尼亞級核動力潛艦，以及澳軍現役柯林斯級柴電潛艦。

貝宜系統集團表示，此次4方合作旨在加強澳洲在先進戰管系統設計和交付方面的參與度，同時推動AUKUS夥伴間技能、技術和知識轉移，從而增強澳洲軍工產業的自主能量。

先前相關報導顯示，澳軍AUKUS級潛艦規劃全面採用澳洲本土鋼材製造，預計在2025年底前完成近5000項相關規格認證作業，2030年之前展開建造作業。

貝宜系統、雷神澳洲分公司、通用動力和達利思簽約，共同為澳洲AUKUS級潛艦開發全新戰管系統。 （取自貝宜系統集團網站）