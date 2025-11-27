4張信用卡濃濃東洋味 日本旅遊必備最高送10%

許多國人喜歡日本文化，愛到日本旅遊，就連信用卡也充滿濃濃東洋風。《卡優新聞網》整理出4大旅日神卡，其中台北富邦J卡發卡量最大，主推日本消費回饋率最高6%，交通儲值更有10%好康。聯邦吉鶴卡強打QUICPay感應交易，回饋率同樣高達10%。玉山熊本熊信用卡綁定玉山Wallet可在日本PayPay特店掃碼交易；樂天Panda J卡消費無門檻均給5%福利。

「台北富邦J卡」專為日本旅遊打造，自2019年3月發卡至今，流通卡量已經超過200萬張。近年又將韓國、泰國消費納入回饋，適合喜愛前往日韓泰民眾使用。卡友在日本購物送3%刷卡金或LINE POINTS，實體店家交易再加碼3%，基本優惠就有6%，若綁定Apple Pay儲值日本Suica、PASMO、ICOCA卡，回饋率更直衝10%。

「聯邦吉鶴卡」日幣消費給2.5%現金回饋，綁入Apple Pay在日本使用QUICPay感應功能交易，額外加贈1.5%刷卡金，於7-ELEVEN、FamilyMart、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城……等指定店家購物再送3%，疊加新戶優惠也拿10%好康。刷卡購入指定航空機票則領3.3%刷卡金，在國內指定日系名店結帳回饋5.3%，到指定日系餐廳用餐可折價10%。

玉山銀行與日本熊本縣攜手發行「熊本熊信用卡」，卡片分為一般卡與日圓雙幣卡，不論持哪一種版本，在日本結帳均享2.5%現金回饋，登錄後在指定日本商店購物加碼6%，加總最高賺回8.5%。

同時，玉山銀行Wallet電子支付服務可直接在日本上百萬家PayPay特店掃碼交易。只要在APP中綁進熊本熊卡，旅日消費贈3.5%刷卡金，並免收1.5%海外交易手續費，相當於有5%優待。

樂天信用卡主打「Panda J卡」，與其他日系信用卡最大的不同在於「簡單回饋」，沒有任何門檻也不限指定通路，只要在日本當地刷卡就拿5%現金回饋，其中1.5%無上限、3.5%每月上限500元。國內消費送0.5%刷卡金，綁定LINE Pay、街口支付，或是訂購指定航空公司機票、指定旅行社商品、到指定加油站加油，通通加碼至3%回饋。

4張日本風格卡面高回饋信用卡權益，如下表：

