4張圖表看川普關稅成績單 進口中國商品銳減、台灣貨不減反增

美國總統川普過去一年不分敵友實施關稅措施，但未達成他所吹噓的成果。美聯社



美國總統川普週二（1/20）第二任期就職滿一週年。他過去一年對全球的最大衝擊就是不分敵友的關稅措施。美聯社以4張圖表整理川普關稅政策下的經濟表現，其中受影響最大的就是中國，輸美產品大幅減少。至於台灣出口美國的貿易量則是增加逾5成。

實質性關稅稅率仍處高檔

川普去年4月初宣布對所有貿易夥伴課徵「對等關稅」，稅率幾乎均為雙位數。但川普政府隨後做出多項調整，以及與部分貿易夥伴達成協商，實質課徵關稅稅率自4月的最高檔後明顯下滑。

廣告 廣告

美國川普政府2025年所實施關稅措施的實質稅率為1935年來最高水準。美聯社

根據耶魯大學預算研究中心（Yale Budget Lab）整理數據，2025年一整年的平均關稅值仍遠高於以往。11月的實質關稅稅率接近17%，是2025年1月的7倍，仍維持在美國自1935年以來的最高稅率水準。

關稅收入不如吹噓

川普屢屢宣揚其關稅措施將為美國帶來龐大收益，減輕負債赤字。根據截至2025年11月數字，川普政府透過關稅政策徵收逾2360億美元，確實比前一年高出許多，但只佔政府稅收的一小部分。

川普曾經誇海口說，關稅稅收可以讓全民不用繳所得稅，政府還能全面性發放紅利支票。但過去一年的稅收完全無法兌現他的承諾。

美國2025年前11個月的關稅稅收遠不如川普所吹噓。美聯社

不過美國的貿易赤字確實在2025年顯著下滑。貿易赤字在3月創下最高單月紀錄，主因是美國消費者和進口商搶在關稅措施生效前大量買進外國商品。貿易逆差在9月縮窄至528億美元。不過2025年 1-11月的貿易赤字仍比前一年

同期高出17%。

中國損失最大

川普的「對等關稅」劍指所有貿易夥伴，其中又以中國承受最大衝擊。

中國以前是美國進口商品最大來源國，但在川普重返白宮並實施關稅措施後，中國輸往美國商品金額從前一年的3220億美元銳減至2424億美元，退位至美國進口商品第3大國，輸給墨西哥和加拿大。

銷往美國的中國產品在2025年大幅下滑。台灣銷美商品總金額不減反增。美聯社

從美聯社的圖表可見，台灣銷美商品不減反增，銷售金額從前一年的862億美元增加至1342億美元。

美股動盪

對投資人來說，過去一年可說是美股最動盪一年。標準普爾500指數在川普4月宣布對等關稅當月創下最大單日和單周震盪。3月和5月也各自創下最大單月跌幅和漲幅。

美國股市過去一年因川普政府關稅措施多次創下最大漲跌幅。美聯社

更多太報報導

美最高法院未對關稅案裁定判決 川普：很清楚就是合法

川普欲奪格陵蘭引發美股血崩！道瓊狂瀉870點 台積電ADR重挫近5％

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資