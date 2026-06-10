4惡少做壞事搶錯人！退役老兵「一秒奪槍」壓制 硬派回應「一日陸戰隊，終身陸戰隊」

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4惡少做壞事搶錯人！退役老兵「一秒奪槍」壓制。圖／擷取自「Borda Chura Jheyco」FB

美國馬里蘭州（Maryland）近日發生一起驚險的街頭劫車案。一名退役美國海軍陸戰隊隊員，在光天化日之下遭遇4名蒙面青少年持槍行劫。面對指著腦門的槍口，這名老兵憑藉著過人的軍事反應，一瞬間就徒手奪槍，並與隨後趕來的兄弟聯手將惡少當街過肩摔反撲，過程全被監視器給拍了下來。

根據《Fox 5》報導與受害者臉書釋出的監視器畫面，這名退役海軍陸戰隊隊員名叫博達（Jheyco Borda）。當天下午約4點45分，他正站在位於奧克森山（Oxon Hill）的自家卡車後方整理車輛，不料卻被4名用帽T遮臉的青少年團團包圍。

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其中一名身穿紅白藍相間衣服的嫌犯突然掏出手槍，直接頂住博達的頭部，威脅他交出手機與車鑰匙。博達事後回憶，就在嫌犯群體分神的短短「一分秒（Split second）」之間，他身體的直覺反應立刻啟動，果斷伸手抓住對方持槍的手臂，當街扭打成一團。

眼見受害者竟然反抗，另外兩名同夥當場嚇得拔腿落荒而逃，剩下一人則在卡車旁焦慮地繞圈。就在博達與持槍嫌犯扭打之際，他待在屋內的兄弟聽到動靜，立刻毫不猶豫地衝出家門加入戰局。

在激烈拉扯中，現場曾驚傳一聲清脆的槍響，子彈當場貫穿了卡車車斗，所幸並未擊中任何人。幾秒鐘內，這對勇敢的兄弟檔便展現驚人壓制力，雙雙將眼前的嫌犯狠狠摔在地上動彈不得。直到喬治王子郡（Prince George's County）警方趕到現場，順利將 4 名嫌犯全數逮捕歸案。

「一日陸戰隊，終身陸戰隊（Once a Marine, always a Marine）。」博達接受訪問時自豪表示，是當年軍中的近身格鬥訓練，給了他奪槍的本能與技巧。他嚴正呼籲這群少年的父母必須為孩子的行為負責，但也無奈透露，被子彈打穿的車斗維修費高達2000美元（約新台幣6萬3千元），且汽車保險公司對此拒絕理賠。

不過博達依然感到慶幸，至少案發當時他的小孩、兄弟，以及平時最愛坐在後座的愛犬「天神（Sky）」都不在車上。他隨後也在社群平台發文提醒大眾：「隨時注意周遭環境，務必提高警覺。」



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