4成婦女備孕離職！ 北市勞動局：研議彈性工時、提高補助

根據主計總處及衛福部統計，近年婦女曾因結婚而離職主因，以備孕或懷孕占39.9％為最大宗；北市勞動局民國113年統計北市非勞動力女性未參與勞動力原因，以料理家務占23.34％最多。（圖／報系資料照）

台灣有近4成女性因準備懷孕或懷有身孕而離開職場，台北市議員指出，市府推動的友善育兒職場政策急須精進，以補助企業設置哺集乳室為例，北市補助額度為1萬元，桃園已將額度提升至2萬元，要求北市勞動局增加補助設施或措施金額，此外也應協助企業導入彈性工作時間制度。勞動局26日回應，自今年起已提高總補助金額，將持續提升額度，也正研議彈性上下班政策。

根據主計總處及衛福部統計，近年婦女曾因結婚而離職的主因，以備孕或懷孕占39.9％為最大宗；勞動局民國113年統計北市非勞動力女性未參與勞動力原因，以料理家務占23.34％最多。

議員顏若芳指出，經查勞動局推行「補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施計畫」近年執行情形，109年至113年年均申請案件83件、核定比率95％，預算執行率也高達96.2％，顯見對於雇主增設哺集乳室、托兒設施或施行其他托兒措施政策確實有助益。

她表示，以哺集乳室補助為例，北市自104年起開辦至今仍維持1萬元補助額度，桃園市已將補助額度提升至2萬元；托兒設施新建專業諮詢服務費，北市從108年至今也維持每案5萬元補助幅度，新北市早已提升至每月最高3萬元，最長6個月即18萬元。

顏若芳說，北市其他補助項目比如托兒設施新建完成後托育人事費、改善或更新托兒設施補助，以及雇主提供托兒津貼補助，額數也大多被其他縣市超越。

她要求，勞動局修正補助經費實施辦法，除了增加補助金額、提升每年補助預算額度外，也應積極向企業推廣育兒政策。

此外，議員林珍羽指出，勞動局或北市社會局應協助企業全面導入彈性工作時間制度，讓需要兼顧育兒及工作的民眾，能在不影響職涯發展情況下安心照顧家庭。

勞動局回應，自今年起補助總預算從每年236萬元提高至730萬元，並修正補助辦法，將補助雇主比例上限由80％提高至90％，如為新設置居家式托育服務，補助金額由5萬元提高至30萬元，將持續研議提升補助額度及總預算。

至於彈性上下班政策，勞動局表示，正積極盤點相關制度細節並審慎研議，確定之後將對外公布。

