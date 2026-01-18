4成產能移美恐雙輸？網曝AI分析轟：明明是喪權辱國合約

台美關稅談定15％，代價是5000億美元投資美國，外界批評是美國利益優先的喪權辱國條約。（示意圖／資料照）

台美關稅談定15％，代價是5000億美元投資美國，甚至未來半導體產能40％恐移美，綠營狂洗風向喊雙贏，但外界質疑恐掏空台灣。粉專直言產能移美違反經濟規律，恐台美雙輸。網友舉AI分析質疑，經濟增長移美，排擠台灣財政，矽盾、人才流失將葬送台灣未來。

4.6萬追蹤的粉專「工程師看政治」發文質疑，川普發動新貿易戰這一年半來，唯一得到的真實投資只有台積電，單一最大受害者就是台灣，川普從台灣搶走5兆台幣+1萬6000人，沒有提升美國多少就業，反倒是拉高了自己的晶片採購成本。而台灣失去4座先進廠，失去5兆台幣能創造的本地GDP，折損數萬就業人口，地方發展受限，受傷不可謂不重，其實台美雙輸，這就是違反經濟規律的結果。

PTT有網友用AI分析台灣未來經濟影響，一、經濟增長（GDP）與乘數效應：若這5000億美元投在台灣，不僅是台積電的5座廠，還包括供應鏈的在地化，能長期推升台灣經濟成長，預估能額外貢獻GDP成長2％以上。去美國，則成了美國亞利桑那州等地的經濟引擎。

二、產業結構與「矽盾」的轉變：台灣半導體將從「單一優勢」轉為「台美雙核心」。雖然能強化與美國客戶（Apple、NVIDIA）的黏著度，但台灣本土的「生產重心」地位會被稀釋。且台灣的「矽盾」防禦力（即世界不能失去台灣晶片）可能因為美國有了替代產能而減弱。

三、政府財政與風險承擔：政府信保2500億美元並非直接撥款，而是政府為企業赴美融資作保。若美國經濟波動或建廠失敗，這筆錢將變成台灣政府的負債，可能排擠國內公共建設、社福、國防及教育預算。

四、 就業市場與人才外流：留在台灣， 能創造數萬個高薪職位，支撐房市與民間消費，維持台灣內部的高消費能力與稅收基礎。

該網友直呼，這次的關稅條件妥妥是喪權辱國賣台條約，完完全全掏空台灣的經濟，葬送台灣的未來，為什麼還有一堆人高歌頌德？

