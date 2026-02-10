4成產能轉移美國？川普晶片關稅留一手 施俊吉揭台積電「配額」驚人之處

台美關稅協議歷經多時談判，台灣對等關稅調降為15%，且不須疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），並取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇；但外媒《金融時報》最新報導揭露，美國總統川普（Donald Trump）政府將實施晶片關稅，而豁免將與台積電的投資承諾掛鉤，「不再只給甜頭」。對此，前行政院副院長施俊吉今（10）日在臉書分析，金融時報的獨家消息隱含兩項重大訊息，一是台積電晶片將在「關稅配額」下輸美；​二是美方將以此制度誘使台積電把「輸美晶片總量的40%產能」移轉到美國生產。​

施俊吉說明，關稅配額（TRQ）是結合「關稅」與「進口數量限制」的制度，也就是將進口貨物的關稅分成兩層，第一層、配額內（in-quota）即是在特定進口數量（配額）內，適用較低稅率，甚至免稅；第二層、配額外（out-of-quota），若進口量超過規定的配額，超過的部分須支付較高的關稅。他特別點出，根據協議，在產能建設期間的台積電，關稅配額是「新晶圓廠計畫產能2.5倍的晶片」，配額內免稅、在配額外應稅（232條款對半導體關稅之稅率尚未決定，但台灣適用最惠國待遇）。

施俊吉說，再者，對已在美國建廠的台企，配額是「產能1.5倍的晶片」，所以，台積電的晶片將在TRQ制度下輸美無疑義，但其中驚人的是，對於多少產能應搬去美國生產，多少產能可以留在台灣，台美間已經達成協議。他進一步說，美國晶圓廠如果尚在建設（也就是還未生產），晶片全部須從台灣進口；而若想爭取台灣輸美晶片都全部免稅，「新工廠計畫產能」則要達到40%，因此台積電在美的計畫產能確實是「輸美晶片總量之40%」。

台積電能自主分配 關稅配額？施俊吉點出兩大好處 ​

施俊吉並驗算，假設台積電在美晶圓廠建設完成產能是40%，屆時要從台灣進口60%的晶片才能百分之百滿足美國的市場需求，這再一次驗證「新工廠計畫產能」是「輸美晶片總量之40%」。此外，施俊吉還點出兩項關鍵，首先是好消息，據金融時報報導，台積電應能自主決定關稅配額的分配和運用，也就是能將免稅配額分給如輝達、蘋果等美國買家，如此競爭力將有望提升，同時對利潤將大有助益。

第二項關鍵，施俊吉質疑，對於美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）所言，「在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國」，台灣談判團隊總是說不清楚當中「產能」指的是什麼？行政院副院長鄭麗君在8日播出的電視專訪中說，她很清楚向美方表達不可能，但不講美國要轉移的是「輸美晶片總量40%的產能」。施俊吉總結，台灣不對轉移產能的事情講清楚，但美國卻是一定會執行。

