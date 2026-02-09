4成癌症可預防！醫揭「3關鍵行動」：做到第一點最重要

記者施春美／台北報導

癌症是國人十大死因之首，防癌因此極為重要。(示意圖／Pexels)

癌症是國人十大死因之首。醫師鄭淳予表示，根據最新發表的研究，37.8%（近4成）的癌症是可預防的，她整理出3個預防關鍵行動，包括戒菸與遠離二手菸、預防與治療特定感染、限制或戒除飲酒，其中，又以遠離菸害最為重要。

神經內科醫師鄭淳予在其臉書表示，今（2026）年2月，世界衛生組織及其轄下的國際癌症研究機構（IARC）發表在《Nature Medicine》的最新研究指出，全球約有 37.8%，接近4成的癌症新病例是具有「可預防空間」的，也就是，可歸因於能夠調整的危險因子。

廣告 廣告

鄭淳予表示，吸菸、感染、飲酒是三大主因，她因此列出3個預防癌症的關鍵行動。

1. 戒菸與遠離二手菸（最關鍵！）

​吸菸是導致「肺癌」的頭號公敵，同時也與胃癌、肝癌等多種癌症息息相關。

2. 預防與治療特定感染（接種疫苗與篩檢），​包括幽門螺旋桿菌會導致胃癌；人類乳突病毒（HPV）會導致子宮頸癌；​B型與C型肝炎病毒會導致肝癌。台灣的肝癌患者中，約有80%與B、C型肝炎有關。

鄭淳予建議下列的預防措施：

▸進行「幽門螺旋桿菌」的檢測與治療。

▸接種 HPV疫苗、定期「子宮頸抹片」檢查。

▸B 型肝炎：接種疫苗、定期追蹤治療。

▸C 型肝炎：主動篩檢、確診即治療。

​3. 限制或戒除飲酒

飲酒與肝癌、結直腸癌、乳癌等密切相關。

​​​鄭淳予表示，為了預防癌症，男性首重戒菸、限酒；女性首重感染控制，例如 接種HPV疫苗、定期抹片檢查、治療幽門螺旋桿菌）、維持健康體重。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生

「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智

一用力就倒下！天冷「3類人」上廁所恐喪命：沒慢性病也危險

350萬人注意！「最有效治膝蓋痛方法」曝：吃藥會虐爆心血管、肝腎

