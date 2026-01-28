4所國立科大校長交接 教長期勉培育跨域人才

記者黃朝琴／臺北報導

教育部今（28）日舉行「國立大專校院卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，新任校長包括臺北科技大學校長任貽均、高雄科技大學校長吳忠信、澎湖科技大學校長李文熙、高雄餐旅大學校長方德隆。教育部長鄭英耀期勉所有大學校長，要為年輕世代延聘好的師資、培育AI時代下的人才，及善用跨校、跨領域合作。

鄭英耀致詞時指出，感謝所有大學校長的努力，在AI時代下，為國家培育人才，而培育人才最重要的是要有好的師資，如何透過人才培育平臺，給年輕人更好的生涯發展，更跨領域的知識、技能的學習。

國立臺北科技大學校長任貽均為國立中央大學理學院光電科學研究所博士，曾任國立臺北科技大學副校長、主秘、光電工程系系主任。

國立高雄科技大學校長吳忠信為國立臺灣大學環境工程學研究所博士，曾任國立高雄科技大學副校長、研發長、智慧機電學院代理院長、工學院院長、建工校區綜合業務處處長、化學工程與材料工程系系主任等職。

國立澎湖科技大學校長李文熙為國立交通大學電子研究所博士，曾任國立成功大學半導體學院半導體管理與研發碩士專班主任、亞洲大學副校長、國立中興大學產學研鏈結中心主任。

國立高雄餐旅大學校長方德隆為英國威爾斯大學卡迪夫學院教育系哲學博士，曾任國立高雄師範大學教育學院院長、學務長、主秘、教育學系系主任、師培中心主任等職。

教育部今日舉行「國立大專校院卸新任校長聯合交接」暨「致送續任校長聘書」典禮。（教育部提供）