4所非營利幼兒園聯合開幕 新北朝8年300班目標穩步邁進

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府16日於板橋新月非營利幼兒園舉辦聯合開幕典禮，包含板橋新月、新店民安、捷運員工子女，以及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步啟用。新北市長侯友宜出席活動表示，市府以「優質、平價、就近」作為公共幼托政策核心方向，持續擴充量能，讓年輕家庭安心育兒，也讓新北朝向育兒友善城市穩健前行。

侯友宜表示，新北自108學年度起持續推動公共化與準公共幼兒園政策，透過制度化布局與資源整合，公共幼托量能穩定成長，至今已新增275班，收托幼兒人數達5萬6千人，政策成果逐步顯現，也正穩健朝8年增加300班目標邁進。

侯友宜進一步指出，此次4所非營利幼兒園同步啟用，共規劃32班，可收托876名幼兒，其中新月非營利幼兒園歷經改建後擴充至18班，收托規模達400人，躍升為全國規模最大非營利幼兒園。

侯友宜表示，幼兒園班級數能持續成長，來自市府長期推動公私協力，結合公共空間回饋與校園餘裕空間活化運用，讓新北幼兒園班級逐步成長。此外，市府也持續挹注多元幼托資源，提供孩子安全且高品質學習環境，做父母強大的後盾。

教育局說明，4所非營利幼兒園各具特色，新月非營利幼兒園設於板橋國中校區，結合專業經營、創新課程與社區連結；永翠非營利幼兒園透過跨域整合課程，促進幼兒全人發展；捷運員工子女非營利幼兒園位於捷運南機場園區，以環狀線意象打造獨特學習場域；新店民安非營利幼兒園坐落青年社會住宅，課程融入生活情境，引導幼兒走入社區、親近自然，展現新北公共幼托多元而豐富樣貌。

