4手足不爭「曹西平遺產」輪不到乾兒子！律師：恐歸國庫

娛樂中心／李汶臻報導

資深男星曹西平2025年12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝，享壽66歲。至於曹西平生前遺產終究歸誰所有，近期也引發各界熱議。對此，有律師分析除了「有無遺囑」以及「遺囑是否有效」是關鍵外，還特別提到另一種可能性，就是即便曹西平的4位手足全都放棄繼承，他過去曾表明「遺產想留外姓人」的想法也可能難以如願，乾兒子Jeremy最終恐一份拿不到，遺產最終恐全歸國庫。

曹西平日前猝死震驚各界，由於其終生未婚且膝下無子，再加上他生前與家中共3位哥哥以及1位弟弟的關係不睦，讓他身後遺產流向備受法律界與社會關注；而此事連帶也讓有關「法定應繼分」及「特留分」制度的話題掀起討論。據了解，曹西平生前與其他親人關係不和睦，還曾公開表態「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。

曹西平遺產「3哥1弟全不要」輪不到乾兒子？律師曝殘酷現實：恐歸國庫

曹西平（右）與乾兒子Jeremy（左）合影。（圖／翻攝自曹西平臉書）





不過，Jeremy想遺產全拿恐沒那麼容易；美女律師梁家瑜日前登上許聖梅主持的節目《危機女王》時，就針對此事做出分析。她提到，若曹大哥並未列遺囑，依《民法》規定，他生前公開鬧翻的4位依舊是他的合法繼承人，能取得所謂的「法定應繼分」。梁家瑜進一步提到，即便血親的「應繼分」被剝奪，但若有人想出面「爭」，仍可主張「特留分」被侵害，請求拿回屬於自己的部分。

此外，美女律師梁家瑜還提到曹西平遺產分配過程中，可能出現的一種情況。即曹西平家中的3位哥哥及1位弟弟全都放棄財產，恐怕也輪不到乾兒子Jeremy繼承。律師梁家瑜解釋，由於乾兒子並非法律上的直系血親，因此沒有繼承權，另加上曹西平父母都已過世，最終曹大哥留下的遺產「就會歸為國庫，這是很現實的問題」。

