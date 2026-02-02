4打1！男飲料店留負評遭「圍毆」業者等4人送辦

飲料店業者竟夥同其他3人，毆打黃姓男子。（圖／東森新聞）





都是負評惹禍！一家知名紅茶冰的飲料店，不滿被黃姓男子在網路上留負評。雙方邀約談判，飲料店業者竟夥同其他3人，毆打黃姓男子，導致他頭部、背部臉部挫傷。警方到場後將涉案4人依法送辦。

1號晚上10點，北市松山區寶清街不平靜，一名男子被多人毆打，警方立刻出動快打部隊，涉案人全部上了警車通通帶回警局，原來嫌犯曾姓業者經營紅茶冰店，販售冬瓜茶、楊桃汁和鮮乳茶等，這家店在Google網路評價上4.7分，幾乎都是好評，但一名黃姓男子留下負評，讓曾姓業者超不滿。雙方談判，但沒講幾句，曾姓業者竟然就夥同1女2男，對黃姓男子動手，導致他的頭部、背部，還有臉部挫傷。

附近店家：「他是我們之前離職的員工，生意比較好，他就到處去人家的網站上留負評，只要是我們認識的商家，他就留負評。」

附近店家表示被打的黃姓男子，就住附近，大家都知道他，這次留負評惹得飲料店不愉快，鄰居也不敢相信，飲料店會與人發生衝突。

鄰居：「夫妻倆打拚，養4個小孩子，沒有任何的壞事發生，很好的鄰居沒有錯，附近的風評還不錯，不認為說他們會搞到這種程度出來。」

紅茶冰店原定10點營業，但店家相當低調拒絕受訪，警察一度到場關切，曾姓業者可能一時氣不過，就把怒氣出在黃姓男子身上，但打人就是不對，動手的4人被依妨害秩序罪、傷害、妨害自由以及妨害名譽，移送台北地檢署偵辦。

