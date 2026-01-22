4批植牙骨內植體仿冒品流入市面 食藥署公布批號、標示外觀

衛福部食藥署21日發布新聞稿指出，接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有未經該公司授權的通路，在國內銷售「史得勞曼純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）」（衛部醫器輸字027794號）之偽冒品。

骨內植體即人工牙根，植牙時須先將該植體鎖入齒槽骨，待骨骼生長癒合、包覆植體後，才可以進行牙樁、牙冠安裝等後續植牙流程。

牙科骨內植體正品與偽冒品圖。（圖／食藥署）

食藥署指出，流入市面的偽冒品外包裝為韓文標示，共包含CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5等4批號，接獲業者通報後已第一時間將偽冒品的廠牌、型號、批號、外觀等相關資訊，通知醫療機構及牙科相關醫學會，並同步移送檢調偵辦與函知關務署加強邊境控管與攔查。

食藥署並呼籲，醫療機構、民眾應向合法醫療器材商購買經核准的醫療器材，確保使用安全；若民眾對自身使用的植牙產品有疑慮或出現身體不適，可洽原就診醫療機構諮詢。

此外若發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，可通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，或撥打不良反應通報專線02-2396-0100。