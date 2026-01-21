4批非法植牙醫材流竄全台 外包裝只標韓文 食藥署急追

食藥署近日接獲業者通報，有4批仿冒的骨內植體在國內流通。（圖／食藥署提供）

植牙價格不便宜，但小心仿冒醫材！食藥署近日接獲業者通報，有4批仿冒的骨內植體在國內流通，根據掌握事證，仿冒品外包裝無中文標示，僅有韓文明顯為非法醫材。全案已移送台北地檢署偵辦。

食藥署副署長王德原說明，去年12月接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有通路在國內銷售「『史得勞曼』純鈦洛新骨內植體」仿冒品，共有4個批號（CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5）。

該仿冒品是植牙用的骨內植體，屬於自費醫材，價格不斐。王德原說，去年底接獲通報後，原廠沒有更進一步說明外觀照片、批號等資料，直到昨天才掌握到較完整的資訊。食藥署第一時間已將偽冒品相關資訊通知醫療機構及牙科相關醫學會提高警覺，如有發現該等批號偽冒產品，請檢具相關事證通報食藥署。

王德原指出，根據目前掌握事證，這些偽冒品外包裝以韓文標示，而我國核准的醫療器材皆須以中文標示，因此明顯可區分為非法醫材。由於該案涉及仿冒，且已在國內流通，全案已移送地檢署偵辦。食藥署並同步函知財政部關務署加強邊境管控與攔查，嚴防醫療器材偽冒品入境。

食藥署提醒民眾，若對於所使用植牙產品有疑慮或有身體不適，請洽原就診的醫療機構諮詢。如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請通報衛福部全國藥物不良反應通報中心，不良反應通報專線02-2396-0100，網站：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/。

