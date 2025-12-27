4支部未爆彈處理示範觀摩 消弭潛在危安

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍4支部彈藥庫日前於田單營區辦理「未爆（廢）彈處理」示範觀摩，由陸勤部彈藥處長郭少將主持，期間針對「66火箭彈處置流程」、「無人機勘查與運用」、「手榴彈未爆彈實作」、「爆鍛作業程序」等，實施作業程序說明及實務演練，建立正確作法及統一作業標準要領，消弭潛在危安。

郭處長表示，未爆彈處理是具高風險、高技能之彈藥勤務，藉由此次觀摩強化人員作業程序，以及案例研討及分析，期深植各級對未爆彈處理勤務正確作法，避免危安事件肇生。

4支部辦理未爆彈處理示範觀摩，消弭潛在危安。（陸勤部提供）